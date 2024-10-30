Google Cloud, MANTRA Chain'in ana doğrulayıcısı oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Google Cloud, MANTRA Chain'in ana doğrulayıcısı oldu

Google Cloud, MANTRA Chain\'in ana doğrulayıcısı oldu

Google Cloud, MANTRA Chain için ana doğrulayıcı ve altyapı sağlayıcı olarak hizmet vermeye başladı. Bu ortaklık, MANTRA Chain'in gerçek dünya varlıklarını tokenize etme yeteneğini güçlendirirken, geliştiricilere teknik destek ve testnet tokenları sunuyor. MANTRA'nın piyasada daha etkin bir rol alması ve Blockchain teknolojisinin yeni boyutlara ulaşması bekleniyor.

30.10.2024 10:16
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Teknoloji devi Google Cloud, MANTRA Chain'in yeni doğrulayıcısı ve altyapı sağlayıcısı olarak Blockchain dünyasına adım attı. Bu stratejik ortaklık, gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi alanında yenilikleri desteklemeyi amaçlıyor. MANTRA Chain'in doğrulayıcı sayısının artması ve platformun güçlenmesi bekleniyor.

MANTRA ve Google Arasında Önemli Ortaklık

Blockchain dünyasının yükselen yıldızlarından MANTRA, yeni açıkladığı stratejik iş birliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Teknoloji devi Google Cloud, MANTRA'nın Katman-1 Blockchain ağı olan MANTRA Chain'de doğrulayıcı ve altyapı sağlayıcı rollerini üstlenecek.

Geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanan MANTRA Chain, bu ortaklıkla önemli bir atılım gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında, Google Cloud'un RWA hızlandırıcı programı üzerinden ekosisteme kapsamlı destek sağlanacak.

Google Cloud'un kripto dünyasındaki varlığı, MANTRA öncesinde Flare, Aptos, Sui, Mysten Labs, Zilliqa ve Fireblocks gibi önemli projelerle yaptığı iş birlikleriyle şekillenmişti. Şirket, Web3 Portalı üzerinden MANTRA'ya özel bir testnet programını da kullanıma sundu.

Geliştiriciler için önemli fırsatlar sunan bu ortaklık, MANTRA testnet tokenlarının ücretsiz dağıtımını da kapsıyor. 2025'in ilk çeyreğinde başlaması planlanan hızlandırıcı program çerçevesinde, MANTRA Incubator aracılığıyla seçkin RWA projelerine Google Cloud üzerinden bulut kredileri tahsis edilecek. Program katılımcıları, Google'ın Web3 ve yapay zeka uzmanlarından doğrudan teknik destek alma imkanına kavuşacak.

BCW Group'un Web3 ve yapay zeka altyapı çözümleriyle desteklenen iş birliği, MANTRA ekosisteminde hemen etkisini gösterdi. OM token değeri, iş birliği duyurusunun ardından yüzde 2 artış kaydetti. Kullanıcılar artık ERC-20 formatındaki OM tokenlarını doğrulayıcılara stake ederek ana ağ OM'ye köprüleme yapabilecek. Google Cloud'un katılımıyla birlikte MANTRA'nın doğrulayıcı ağı da genişleme gösterdi.

Kripto Para, Blockchain, Google, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Google Cloud, MANTRA Chain'in ana doğrulayıcısı oldu - Son Dakika

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