Google Ethereum hamlesiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Google Ethereum hamlesiyle dikkat çekiyor

Google Ethereum hamlesiyle dikkat çekiyor

Google Cloud, Blockchain geliştiricileri için yeni bir uzaktan prosedür çağrısı (RPC) hizmeti başlattı. Bu hizmet, geliştiricilerin API çağrıları aracılığıyla Blockchain verilerine erişmesine olanak tanıyor. Şu anda Ethereum ana ağını ve test ağlarını destekleyen hizmet, önümüzdeki yıl içinde diğer Blockchain ağlarına da genişletilecek.

18.09.2024 10:26
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Google Cloud servisi, Web3 geliştirmesini desteklemek amacıyla yeni bir Blockchain uzaktan prosedür çağrısı hizmetini kullanıma sundu. Bu hamle, teknoloji devinin kripto para ve Blockchain ekosistemindeki varlığını güçlendirme çabalarının son adımı olarak görülüyor. "Blockchain RPC" adı verilen hizmet, başlangıçta Ethereum ana ağı ve test ağlarını destekliyor. Google Cloud, önümüzdeki yıl içinde desteklenen Blockchain ağlarının sayısını artırmayı planlıyor.

Teknoloji Devi Blockchain Dünyasına Yön Veriyor

Google Cloud'un RPC çözümü, geliştiricilerin API çağrıları aracılığıyla Blockchain verilerine ve işlevselliğine erişmesini sağlıyor. Hizmet, Ethereum JSON-RPC standardıyla uyumlu olduğundan, geliştiriciler mevcut uygulamalarına minimal değişikliklerle dahil edebilecekler.

Bu yeni hizmet, Infura, Alchemy, QuickNode ve Ankr gibi mevcut RPC hizmet sunucularıyla rekabet edecek ve geliştiricilerin tam bir düğüm çalıştırmadan ağla etkileşime girmesine olanak tanıyacak. Bu, özellikle kaynak kısıtlaması yaşayan küçük ölçekli geliştiriciler ve start-up'lar için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Google Cloud, RPC hizmetinin geniş bir kitleye hitap ettiğini belirtti. Bu kitle, Blockchain alanına basit bir giriş noktasına ihtiyaç duyan start-up'lardan, güvenilir ve yüksek performanslı bir altyapı çözümüne ihtiyaç duyan büyük işletmelere kadar uzanıyor. Bu çeşitlilik, Google'ın Blockchain ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Şirket, saniyede 100 isteğe kadar izin veren ücretsiz bir hizmet katmanı da sağlıyor. Google Cloud, bu kapasitenin gerçek zamanlı ve veri yoğun uygulamalar oluşturmak için yeterli olduğunu iddia ediyor. Bu ücretsiz katman, özellikle küçük ölçekli projelerin ve bireysel geliştiricilerin Blockchain teknolojilerini denemelerini ve benimsemelerini hızlandırabilir.

Google Cloud'un bu hamlesi, teknoloji devlerinin Blockchain ve kripto para ekosistemlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Bu tür girişimler, Blockchain teknolojisinin ana akım kabulünü hızlandırabilir ve geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki köprüleri güçlendirebilir.

Ancak bu gelişme beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Merkezi bir teknoloji devinin Blockchain altyapısında önemli bir rol oynaması, merkeziyetsizlik prensibine aykırı olabileceği yönünde eleştirilere neden olabilir. Bu durum, Blockchain topluluğu içinde tartışmalara yol açabilir ve alternatif, daha merkeziyetsiz çözümlerin geliştirilmesini teşvik edebilir.

Google Cloud, halihazırda Ethereum, Solana ve Aptos dahil olmak üzere çeşitli Blockchain ağları için düğüm barındırma ve veri analitiği gibi Blockchain odaklı altyapı hizmetleri sağlıyor. Bu yeni RPC hizmeti, şirketin Blockchain ekosistemindeki varlığını daha da güçlendiriyor ve Web3 geliştiricilerine yeni fırsatlar sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Google Ethereum hamlesiyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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