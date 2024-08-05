Google ve Amazon Hindistan\'ın dijital para birimi projesine katılıyor

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Hindistan'ın dijital para birimi e-rupi, küresel teknoloji devlerinin ilgisini çekmeye başladı. Google, Amazon ve Walmart gibi şirketler, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) pilot programına katılmak için başvuruda bulundu. Bu gelişme, e-rupi'nin geleceği ve dijital ödemelerin yaygınlaşması açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Hindistan'ın Dijital Para Hamlesi Teknoloji Devlerinin İlgisini Çekiyor

Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) dijital para birimi e-rupi, yeni bir evreye giriyor. Teknoloji ve e-ticaret devleri Google, Amazon ve Walmart, RBI'nin pilot programına katılmak için başvuruda bulundu. Bu hamle, e-rupi'nin yaygınlaşması ve kullanım alanının genişlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konu hakkında bilgisi olan kaynaklara göre sadece uluslararası devler değil, Hindistan merkezli fintech şirketleri Cred ve Mobikwik de programa dahil olmak için girişimde bulundu. Bu beş şirket, Hindistan'daki aylık Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI) işlemlerinin yüzde 85'inden fazlasını gerçekleştiriyor.

E-rupi, Aralık 2022'de piyasaya sürülmüştü. Projenin başlangıçtaki heyecanı, zamanla yerini düşüşe bıraktı. Günlük işlem sayısı bir milyonu aşarken, son dönemde 100-200 bin bandına geriledi. Bu durum, merkez bankalarının dijital para birimleriyle ilgili çabalarının karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Nisan ayında RBI'nin ödeme şirketlerine e-rupi işlemleri sunma izni vermesi, sektörde hareketlenmeye yol açtı. Şirketler, RBI ve Ulusal Ödemeler Kurumu (NPCI) ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Önümüzdeki aylarda e-rupi kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Google Pay ve Amazon Pay, Hindistan'da perakende ödemeler için yaygın olarak kullanılan platformlar olarak dikkat çekiyor. Bu platformların e-rupi işlemlerine dahil olması, kullanıcı sayısını ve işlem hacmini artırabileceği düşünülüyor.