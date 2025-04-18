Google verileri gerçeği ortaya çıkardı: Kripto para dünyası canlanıyor - Son Dakika
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Google verileri gerçeği ortaya çıkardı: Kripto para dünyası canlanıyor

Google verileri gerçeği ortaya çıkardı: Kripto para dünyası canlanıyor

Google arama verilerine göre Mart 2025'te "Bitcoin" ve "Ethereum" aramaları, 2025 yılındaki en yüksek seviyelerine ulaştı. Bitcoin için arama hacmi aylık yüzde 26 artışla 34 seviyesine yükseldi. Bu artış, Kasım 2024'ten bu yana görülen düşüş trendinin kırıldığını gösteriyor. Veriler yatırımcıların kripto para piyasalarına ilgisinin yeniden canlanmaya başladığı gösteriyor.

18.04.2025 11:08
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Kripto para piyasasına olan ilgi son aylarda düşüş gösterirken Google arama verileri durumun değişmeye başladığına işaret ediyor. Alınan bilgilere göre, 2025'in ilk iki ayında düşük seyreden Bitcoin ve Ethereum arama hacimleri Mart ayında dikkat çekici bir yükselişe geçti. Bu artış, önceki döngü zirvelerine kıyasla hala düşük olsa da perakende yatırımcıların ilgisinin yeniden uyandığını ve kripto para ekosistemindeki dinamiklerin değişebileceğini ortaya koyuyor.

Bitcoin ve Ethereum Aramaları En Yüksek Seviyede

Google arama hacimleri, 0 ile 100 arasında göreceli bir ölçekle ölçülüyor. Burada 100, belirli bir zaman dilimindeki maksimum değeri temsil ediyor. Bitcoin için bu maksimum değer Aralık 2017'deki zirve noktasına işaret ediyor. Mart 2025'te Bitcoin arama hacmi 34 seviyesinde kaydedildi. Bu rakam Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla sadece 31 ve 27 idi.

Ethereum için de benzer bir trend gözlemleniyor. Mart ayında "Ethereum" aramaları 19 seviyesine ulaşarak 2025 içindeki en yüksek seviyesini kaydetti. Bu, önceki ayın 16 olan puanına göre küçük ancak önemli bir artışı temsil ediyor. Ethereum için referans alınan 100 değeri ise Mayıs 2021'deki zirveye denk geliyor.

Uzmanlar, Mart ayındaki bu artışın ardında ABD'nin yeni açıkladığı tarifelerin olabileceğini düşünüyor. "Kurtuluş günü" olarak adlandırılan 2 Nisan tarife açıklamasından bu yana BTC/SPX oranı yüzde 8'den fazla artış gösterdi. Bu durum, artan makroekonomik gerilimler sırasında Bitcoin'in "dijital altın" ve "değer saklama aracı" olarak görülme eğilimini yeniden güçlendiriyor.

Ancak veriler derinlemesine incelendiğinde, geleneksel değer saklama aracı olan altının hala bu alanda liderliğini koruduğu görülüyor. "Kurtuluş Günü" sonrasında altın/BTC oranı yaklaşık yüzde 8, altın/SPX oranı ise yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi. Bu durum, makroekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların hala altını tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Yatırımcı ilgisinin 2025 yılı boyunca nasıl şekilleneceği ve bu ilginin kripto para piyasasını ne yönde etkileyeceği önümüzdeki aylarda daha net olarak anlaşılacak.

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Son Dakika Kripto Para Google verileri gerçeği ortaya çıkardı: Kripto para dünyası canlanıyor - Son Dakika

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