Grayscale, Aave ile DeFi yatırımlarını kolaylaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Grayscale, Aave ile DeFi yatırımlarını kolaylaştırıyor

Grayscale, Aave ile DeFi yatırımlarını kolaylaştırıyor

Kripto varlık yönetim devi Grayscale, Ethereum tabanlı merkezi olmayan borç verme protokolü Aave'ye erişim sağlayan yeni bir fon başlattı. Aave, kilitli toplam değer bakımından lider konumda bulunuyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların DeFi sektörüne girmesini kolaylaştırırken, Aave'nin ekosistem içindeki konumunu da güçlendiriyor.

03.10.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlıyor. Grayscale'in Aave protokolüne odaklanan fonu, geleneksel finans ile DeFi arasındaki köprüyü güçlendiriyor. Bu gelişme, Aave'nin merkezi olmayan borç verme platformları arasındaki lider konumunu pekiştirirken, yatırımcılara da yeni fırsatlar sunuyor.

Aave ve Grayscale İş Birliği DeFi Sektörünü Hareketlendirdi

Grayscale, kripto para ekosistemindeki en büyük varlık yöneticilerinden biri olarak tanınıyor. Şirket yaptığı açıklamada, Aave protokolüne erişim sağlayan yeni bir fon başlattığını duyurdu. Bu hamle, DeFi sektörünün kurumsal yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor.

Aave, Ethereum Blockchain ağı üzerine kurulu merkezi olmayan bir borç verme platformu olarak öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların kripto paralarını teminat göstererek borç almalarına veya kripto paralarını ödünç vererek faiz kazanmalarına olanak tanıyor. Aave'nin yerel tokenı AAVE, 2,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilgi görüyor.

Grayscale ürün ve araştırma başkanı Rayhaneh Sharif-Askary açıklamasında "Grayscale Aave Trust, yatırımcılara geleneksel finansı devrimleştirebilecek potansiyele sahip bir protokole erişim sağlıyor. Aave'nin merkezi olmayan platformu, Blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeleri kullanarak, aracıları ortadan kaldırırken borç verme ve borç alma süreçlerini optimize etmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yeni fon, Grayscale'in kripto para pazarındaki varlığını genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, daha önce Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimlerine odaklanan fonlar başlatmıştı. Aave fonu, şirketin DeFi alanındaki ilk önemli girişimi olarak nitelendiriliyor.

Aave protokolü, DeFi ekosisteminde önemli bir katılımcı olarak kabul ediliyor. Kilitli toplam değer (TVL) bakımından lider konumda olan Aave, bu yeni fon sayesinde daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabilecek. Bu durum, protokolün büyümesini ve likidite havuzlarının genişlemesini sağlayabilir.

Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin finans sektöründeki potansiyel etkisini bir kez daha gösteriyor. Merkezi olmayan finansın geleneksel finans sistemleriyle birleşmesi, finansal hizmetlerin geleceğini şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Grayscale, Aave ile DeFi yatırımlarını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 19:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Grayscale, Aave ile DeFi yatırımlarını kolaylaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement