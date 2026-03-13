Grayscale, Avalanche staking ETF'sini Nasdaq'ta GAVA koduyla işleme açtı

Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale, Avalanche Staking ETF'sini çarşamba günü Nasdaq'ta işleme açtı. GAVA koduyla işlem gören fon, AVAX'ı doğrudan portföyünde tutarak spot maruziyet sağlıyor ve Avalanche'ın proof-of-stake ağı üzerinden staking geliri üretiyor. Fon, ilk olarak Ağustos 2024'te özel plasman olarak piyasaya sunuldu ve Delaware merkezli kanuni tröst yapısında kuruldu.

Avalanche, yüksek işlem kapasitesini destekleyen çok zincirli bir smart contract platformu olarak tanımlanıyor. Ağ, 2020'deki lansmanından bu yana zincir üstü verilere göre 11,4 milyardan fazla işlem gerçekleştirdi.

GRAYSCALE'İN ETF PORTFÖYÜ 35 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Grayscale ETF'lerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Inkoo Kang, GAVA'nın şirketin 40'ı aşkın dijital varlık ürününe eklendiğini ve yatırımcılara başlıca smart contract platformlarından birine erişim sağladığını söyledi. 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 35 milyar dolarlık yönetilen varlığa sahip olan şirket, geniş bir ETF yelpazesiyle faaliyet gösteriyor.

Şirketin en büyük ürünlerinden Grayscale Bitcoin Trust ETF'sinin varlık büyüklüğü 11 Mart verilerine göre 11 milyar dolara ulaştı. Bitcoin Mini Trust ETF 3,6 milyar dolar, Ethereum Staking ETF 1,8 milyar dolar ve Ethereum Staking Mini ETF 1,78 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Staking özellikli diğer ürünlerde Solana Staking ETF'nin varlık büyüklüğü 112 milyon dolar, Sui Staking ETF'nin varlık büyüklüğü ise 24,5 milyon dolar düzeyinde.

AAVE VE NEAR İÇİN SEC'E DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU

Grayscale, AAVE ve NEAR tröstlerini NYSE Arca'da listelenmek üzere ETF'ye dönüştürmek için SEC'e başvurdu. Şirket, 23 Ocak'ta da BNB ETF'si için kayıt başvurusu yaptı.

Avalanche odaklı yeni ürün, şirketin staking temalı ve tek varlığa dayalı ETF çizgisini genişletirken, sonraki başvurular Grayscale'in dijital varlık ürün ailesini büyütme stratejisinin sürdüğüne işaret ediyor.