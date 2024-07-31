Grayscale Mini Bitcoin Trust işlem görmeye başladı

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Grayscale Investment, SEC onayını alan Mini Bitcoin Trust ürünüyle yatırımcılara düşük maliyetli Bitcoin erişimi sunuyor. Bu yenilikçi hamle, değişen ekonomik koşullar ve artan kripto para ilgisi ışığında piyasaya sürülürken, yatırımcıların ve uzmanların yakın takibinde.

Grayscale Mini Bitcoin Trust ile Kripto Yatırımları Kolaylaşıyor

Grayscale Investment, Bitcoin yatırımlarında çığır açacak yeni bir ürünü piyasaya sürdü. Şirketin geliştirdiği "Mini Bitcoin Trust", ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay aldıktan sonra gün içinde borsada yerini aldı.

Grayscale'in Araştırma Direktörü Zach Pandl, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu yeni ürün, yatırımcılara düşük maliyetle Bitcoin'e yatırım yapma fırsatı sunuyor. Piyasanın bu yeniliğe nasıl tepki vereceğini merakla bekliyoruz." dedi.

Grayscale Mini Bitcoin Trust, şirketin popüler ürünü Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) küçültülmüş bir versiyonu olarak tasarlandı. Pandl, ürünün piyasaya sürülme zamanlamasının isabetli olduğunu vurgulayarak, "Kripto para birimlerine olan ilgi, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte artış gösteriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve yaklaşan başkanlık seçimleri, bu ilginin artmasında önemli rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, doların değerini düşürmeyi hedefleyen ekonomi politikalarının da Bitcoin gibi varlıklara olan talebi artırabileceğini belirtti.

Pandl açıklamasının devamında, "Doların değer kaybetmesi sürecinin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek. Ancak bu durumun Bitcoin için olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Yatırımcıların, bu tür ekonomik senaryolara karşı portföylerinde Bitcoin bulundurmaları akıllıca olacaktır." ifadelerini kullandı.