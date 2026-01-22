Grayscale, NEAR Trust\'ı spot ETF\'e dönüştürmek için SEC\'e başvurdu

Grayscale'in gerçekleştirdiği başvuruya göre şirket, 2021 yılının Kasım ayında Delaware'de kurulan Grayscale NEAR Trust'ı ETF'e dönüştürmeyi ve tezgah üstü (OTC) işlem gören ürünü NYSE Arca borsasına taşımayı hedefliyor. Kayıt beyanının yürürlüğe girmesinin ardından fonun adı Grayscale Near Trust ETF olarak değiştirilecek.

MÜTEVAZI VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ VE PERFORMANS SORUNU

Grayscale'in internet sitesine göre fonun yönetim altındaki varlıkları şu anda yaklaşık 900.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Sitede ayrıca ürünün yatırım hedefine ulaşamadığı ve OTC Markets'ta işlem gören paylarının net varlık değerine göre zaman zaman önemli primlerle veya iskontolarla işlem gördüğü belirtiliyor.

Başvuru belgelerinde staking konusuna da yer verildi. Güven sözleşmesi, yalnızca belirli koşulların sağlanması halinde staking yapılmasına izin veriyor. Başvuru tarihi itibarıyla bu koşullar karşılanmadığından fonun NEAR varlıklarını stake etmesi yasak durumda. Grayscale, gelecekte bu özelliğin etkinleştirilmesi halinde üçüncü taraf doğrulayıcıların kullanılacağı ve staking ödüllerinin yalnızca NEAR olarak alınacağı bir model önerdiğini açıkladı.

NEAR ETF YARIŞI KIZIŞIYOR

Başvuru, ABD'deki ikinci spot NEAR ETF girişimi olma özelliği taşıyor. Varlık yöneticisi Bitwise, benzer bir ürün için Mayıs 2025'te SEC'e kayıt başvurusunda bulunmuştu.

NEAR odaklı ürünlere yönelik bu ilgi, Trump yönetiminin kripto dostu düzenleme ortamı algısıyla birlikte hız kazanan daha geniş bir ETF başvuru dalgasının parçası. İhraççıların ilgisi, yerleşik Bitcoin ve Ethereum fonlarının ötesine geçerek tek varlıklı ve çoklu varlıklı ürünlere doğru genişledi. Düzenleyici dosyalara göre yalnızca Aralık 2025'te Bitwise, Aave, Canton, Ethena, Hyperliquid, NEAR, Starknet, Sui, Bittensor, Tron, Uniswap ve Zcash'i takip edecek 11 yeni "strateji" ETF başvurusu yaptı.