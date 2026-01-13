Grayscale, yatırım ürünü değerlendirme listesine AI ve DeFi tokenlarını ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Grayscale, yatırım ürünü değerlendirme listesine AI ve DeFi tokenlarını ekledi

Grayscale, yatırım ürünü değerlendirme listesine AI ve DeFi tokenlarını ekledi
13.01.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük dijital varlık yatırım platformu Grayscale, olası yatırım ürünlerinde kullanılmak üzere incelediği varlık listesini güncelledi. Listede yapay zeka, DeFi, tüketici ve altyapı kategorilerinden 27 token yer alıyor.

Grayscale son yaptığı açıklamada, halihazırda herhangi bir Grayscale yatırım aracında bulunmayan ancak şirket içinde potansiyel ürün geliştirme adayı olarak işaretlenen varlıkları paylaştı. Connecticut merkezli şirket, 30 Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 35 milyar dolarlık toplam yönetim altındaki varlık (AUM) bildirmişti. Grayscale Bitcoin Trust ETF ise 15,3 milyar dolarlık AUM ile şirketin amiral gemisi ürünü olmaya devam ediyor.

2026 İÇİN YEDİ YENİ VARLIK

Grayscale'in değerlendirme listesinde yer alan varlıklardan yedisi, firmanın 31 Aralık tarihi itibarıyla sektör çerçevesinde bulunmuyordu. 2026 için eklenen yeni varlıklar arasında akıllı sözleşme platformu kategorisinde MegaETH ve Horizen, Tüketici ve Kültür kategorisinde ARIA Protocol ve Playtron, Yapay Zekâ ile Altyapı ve Hizmetler kategorilerinde ise Nous Research, Poseidon ve Geodnet bulunuyor.

Değerlendirme altındaki diğer 20 varlık ise 2025 yıl sonu itibarıyla Grayscale tarafından zaten sınıflandırılmıştı. Bu grup, Polkadot (DOT) ve Binance Coin (BNB) gibi büyük akıllı sözleşme platformlarının yanı sıra Pendle ve Jupiter dahil 11 DeFi tokenını ve Worldcoin ile Virtuals Protocol gibi yapay zekâ ilişkili varlıkları içeriyor.

LİSTEYE DAHİL OLMAK ÜRÜN GARANTİSİ DEĞİL

Grayscale, listelerin Crypto Sectors çerçevesi altında düzenlendiğini ve düzenli olarak gözden geçirildiğini belirtti. Şirket açıklamasında, "Liste 12 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olup çeyrek içinde bazı çoklu varlık fonlarının yeniden yapılandırılması ve yeni tek varlık ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle değişebilir." ifadesine yer verdi. Güncellemelerin çeyrek bitiminden 15 gün sonrasına kadar gerçekleşebileceği de belirtildi.

Şirket, değerlendirme listesine dahil olmanın bir yatırım ürününün lansmanını garanti etmediğinin altını çizdi. Açıklamaya göre bir ürün oluşturmak için iç inceleme, saklama düzenlemesi ve düzenleyici değerlendirme süreçleri gerekiyor ve inceleme altındaki her varlık bu aşamalara ilerleyemeyebilir.

Grayscale'in mevcut ürün portföyü şu anda 28 dijital varlık barındırıyor. Bunlar arasında Bitcoin ve XRP gibi altı "para birimi" varlığı, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) dahil on akıllı sözleşme platformu ve Bittensor ile Render gibi beş yapay zekâ tokenı bulunuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Grayscale, yatırım ürünü değerlendirme listesine AI ve DeFi tokenlarını ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’den Trump’a sert yanıt Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Trump'a sert yanıt
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:00:44. #7.11#
SON DAKİKA: Grayscale, yatırım ürünü değerlendirme listesine AI ve DeFi tokenlarını ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.