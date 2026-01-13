Grayscale, yatırım ürünü değerlendirme listesine AI ve DeFi tokenlarını ekledi

Grayscale son yaptığı açıklamada, halihazırda herhangi bir Grayscale yatırım aracında bulunmayan ancak şirket içinde potansiyel ürün geliştirme adayı olarak işaretlenen varlıkları paylaştı. Connecticut merkezli şirket, 30 Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 35 milyar dolarlık toplam yönetim altındaki varlık (AUM) bildirmişti. Grayscale Bitcoin Trust ETF ise 15,3 milyar dolarlık AUM ile şirketin amiral gemisi ürünü olmaya devam ediyor.

2026 İÇİN YEDİ YENİ VARLIK

Grayscale'in değerlendirme listesinde yer alan varlıklardan yedisi, firmanın 31 Aralık tarihi itibarıyla sektör çerçevesinde bulunmuyordu. 2026 için eklenen yeni varlıklar arasında akıllı sözleşme platformu kategorisinde MegaETH ve Horizen, Tüketici ve Kültür kategorisinde ARIA Protocol ve Playtron, Yapay Zekâ ile Altyapı ve Hizmetler kategorilerinde ise Nous Research, Poseidon ve Geodnet bulunuyor.

Değerlendirme altındaki diğer 20 varlık ise 2025 yıl sonu itibarıyla Grayscale tarafından zaten sınıflandırılmıştı. Bu grup, Polkadot (DOT) ve Binance Coin (BNB) gibi büyük akıllı sözleşme platformlarının yanı sıra Pendle ve Jupiter dahil 11 DeFi tokenını ve Worldcoin ile Virtuals Protocol gibi yapay zekâ ilişkili varlıkları içeriyor.

LİSTEYE DAHİL OLMAK ÜRÜN GARANTİSİ DEĞİL

Grayscale, listelerin Crypto Sectors çerçevesi altında düzenlendiğini ve düzenli olarak gözden geçirildiğini belirtti. Şirket açıklamasında, "Liste 12 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olup çeyrek içinde bazı çoklu varlık fonlarının yeniden yapılandırılması ve yeni tek varlık ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle değişebilir." ifadesine yer verdi. Güncellemelerin çeyrek bitiminden 15 gün sonrasına kadar gerçekleşebileceği de belirtildi.

Şirket, değerlendirme listesine dahil olmanın bir yatırım ürününün lansmanını garanti etmediğinin altını çizdi. Açıklamaya göre bir ürün oluşturmak için iç inceleme, saklama düzenlemesi ve düzenleyici değerlendirme süreçleri gerekiyor ve inceleme altındaki her varlık bu aşamalara ilerleyemeyebilir.

Grayscale'in mevcut ürün portföyü şu anda 28 dijital varlık barındırıyor. Bunlar arasında Bitcoin ve XRP gibi altı "para birimi" varlığı, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) dahil on akıllı sözleşme platformu ve Bittensor ile Render gibi beş yapay zekâ tokenı bulunuyor.