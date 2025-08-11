GSR ve DigiFT tokenize varlıklarda yeni bir dönem başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

GSR ve DigiFT tokenize varlıklarda yeni bir dönem başlatıyor

GSR ve DigiFT tokenize varlıklarda yeni bir dönem başlatıyor
11.08.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösteren GSR ve tokenleştirilmiş varlık borsası DigiFT, kurumsal yatırımcılara yönelik tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları için tezgah üstü alım satım hizmeti başlattı. Bu ortaklık, Asya piyasalarına odaklanarak sektöre yeni bir likidite ve verimlilik getirmeyi amaçlıyor.

Kripto piyasasının önde gelen kuruluşlarından GSR, düzenlemelere tabi varlık borsası DigiFT ile tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA) alanında yeni bir dönem başlatıyor. Değeri 13,4 milyar doları aşan bu piyasaya yönelik sunulan tezgâh üstü (OTC) işlem hizmeti, kurumsal yatırımcıların Asya piyasası saatlerinde likiditeye erişimini sağlayarak sektörün önemli bir sorununa çözüm getiriyor.

GSR ve DigiFT'ten Kurumsal Yatırımcılara 7/24 RWA Ticareti

Kripto para piyasa yapıcısı GSR ile denetime tabi tokenleştirilmiş varlık borsası DigiFT, 13,4 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaşan tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA) için tezgâh üstü (OTC) piyasasını faaliyete geçirmek üzere güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, yetkilendirilmiş kurumsal yatırımcılara Asya piyasası saatlerinde, haftanın yedi günü işlem yapma olanağı tanıyor.

Gelişme, sektör verilerine göre büyük kısmı tokenleştirilmiş hazine fonları ve altına dayalı kripto para birimlerinden oluşan gerçek dünya varlıkları sektörünün değerinin 13,4 milyar doları aşmasının ardından geldi. Yeni hizmet sayesinde kurumsal yatırımcılar, Invesco'nun US Senior Loan Strategy (iSNR), UBS'in USD Money Market Investment Fund (uMINT) ve Wellington'ın Ultra Short Treasury On-Chain Fund (ULTRA) gibi fonların tokenleştirilmiş birimlerini alıp satabilecek.

Anlaşma kapsamında GSR, sistematik alış ve satış fiyatlaması sağlayacak, DigiFT platformu ise Singapur ve Hong Kong yasal düzenlemeleri çerçevesinde uzlaşma sürecini kolaylaştıracak. Ortaklık, canlı ikincil piyasa fiyatlaması sunarak gerçek dünya varlığı piyasalarındaki gecikmeli net varlık değerine dayalı işlem sorununu çözmeyi hedefliyor.

Firmalara göre gerçek zamanlı fiyat keşfi sayesinde cüzdanların geri ödeme işlemlerini daha verimli yürütmesi, merkeziyetsiz finans protokollerinin gerçek dünya varlıklarını entegre etmesi ve yatırımcıların güncel piyasa koşullarına göre pozisyonlarını düzenlemesi mümkün olacak. İşlemler doğrudan Blockchain üzerinde gerçekleşecek ve GSR tarafından karşılanan emirler DigiFT'nin OTC kanalı üzerinden akıllı sözleşmeler aracılığıyla token ve stablecoin transferleriyle tamamlanacak. Şirketler, zamanla likiditeyi ek gerçek dünya varlığı tokenlerine genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para GSR ve DigiFT tokenize varlıklarda yeni bir dönem başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’deki 6.1’lik depremi nokta atışı bilmiş Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi

17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
00:19
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 18:09:33. #7.13#
SON DAKİKA: GSR ve DigiFT tokenize varlıklarda yeni bir dönem başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.