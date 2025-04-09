Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor

Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, devam eden ticaret savaşlarının ABD dolarının rezerv para birimi statüsünü zayıflatacağını ve Bitcoin gibi "sert para" birimlerine olan talebi artıracağını öngörüyor. Tüm ekonomik gerilimlere rağmen Bitwise, 2025 yılı sonunda Bitcoin fiyatının 200.000 dolara ulaşacağı tahminini koruyor.

09.04.2025 17:59
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı geniş kapsamlı ithalat vergileri, dünyanın süper güçleri arasında bir ticaret savaşını tetikledi ve risk içeren varlıkları olumsuz etkiledi. Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, müşterilerine gönderdiği notta piyasadaki oynaklığın ve sürekli haber akışının yatırımcılar için zorlayıcı olduğunu belirtti. Buna karşın Beyaz Saray'ın ekonomik stratejisi de bu hafta daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Dolar Zayıflarken Bitcoin ve Altın Güçleniyor

Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanı Steve Miran, Pazartesi günü doların rezerv para birimi rolüne odaklanan bir konuşma yayınladı. Miran, bu dinamiğin Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim işgücünü olumsuz etkilediğini ve "döviz piyasalarını çarpık tuttuğunu" söyledi.

Hougan'a göre Miran'ın mesajı açık: "Doların değer kaybetmesi gerekiyor." Trump yönetimi, doların dünyanın tek rezerv para birimi olarak konumunu kaybetme riskini göze alarak bile olsa, önemli ölçüde zayıflamış bir dolar istiyor.

Bu stratejik hamlenin Bitcoin için büyük etkileri bulunuyor. Bitwise'ın CIO'su, kısa vadede dolar zayıfladıkça Bitcoin'in güçleneceğini öngörüyor. 2020'den bu yana, ABD Dolar Endeksi (DXY) düştüğünde BTC'nin değer kazandığını belirtti. Matt Hougan "Dolar düşüşü Bitcoin yükselişine eşittir ve bu modelin devam edeceğini düşünüyorum." diye belirtti.

Uzun vadeli görünüm, Bitcoin için daha da olumlu bir tablo çiziyor. Tarife odaklı ekonomik yeniden dengeleme ve küresel de-dolarizasyon, farklı ekonomilerin alternatif rezerv para birimlerine yönelmesine yol açabilir. Hougan, "daha parçalı bir rezerv sistemine" geçiş sürecinde küresel yatırımcıların BTC ve altın gibi "sert para" birimlerine ilgisinin artacağı görüşünde.

Çin'in misilleme tarifeleri piyasaları sarstı ve Bitcoin fiyatı 24 saat içinde yüzde 4'ten fazla düşerek 77.000 doların altında işlem gördü. Tüm bu dalgalanmalara rağmen, Bitwise yönetimi 2025 yılı sonunda Bitcoin'in 200.000 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsünü koruyor.

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Son Dakika Kripto Para Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gürkan Mirkan:
    hemen kredi çekip bitcoin alalım o zaman… 0 1 Yanıtla
  • Ataman37:
    Sakın ha Almayın! Algı yapıp tuzağa cekiyorlar! Daha da düşürecekler meşhur şef Sari kafa daha çok ortalığı karıştıracak. En garanti yol Altın altın altın... 0 0 Yanıtla
  • Metin Ak:
    uzun zamandır bitcoin haberleri yapıp reklamını yapıyorsunuz.. 0 0 Yanıtla
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