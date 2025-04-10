Güney Kore bankaları kripto ekosisteminde yeni düzenlemeler istiyor

Güney Kore'nin beş büyük ticari bankasının temsilcileri, iktidar partisi milletvekilleriyle bir araya gelerek kripto para borsalarıyla iş birliği konusundaki düzenlemelerin gevşetilmesini talep etti. Mevcut düzenlemeler, bir kripto para borsasının yalnızca bir bankayla ortaklık kurmasına izin veriyor, bu da bazı bankaların diğerlerine göre avantaj kazanmasına yol açıyor. Bankalar, bu durumun sistemik risklere ve tüketici seçeneklerinin sınırlanmasına neden olduğunu savunuyor.

Güney Kore Kripto Ortaklık Kurallarının Gevşetilmesini Talep Ediyor

Güney Kore'nin önde gelen beş ticari bankasının (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori ve NH Nonghyup) temsilcileri ile bölgesel Jeonbuk Bankası ve internet tabanlı Toss Bank'ın yöneticileri, iktidar partisi milletvekilleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda özellikle dikkat çeken konu, Woori Bank Başkanı Jung Jin-wan'ın kripto para dünyası için sunduğu öneri oldu. Jung, mevcut düzenlemelerin kripto borsalarını tek bir bankayla çalışmaya zorladığını ve bunun sistemik risk oluşturduğunu belirtti.

Güney Kore'de yürürlükteki düzenlemeler, kara para aklamayla mücadele amacıyla kripto para borsalarının fiat-kripto hizmetleri sunabilmesi için banka ortaklığı kurmasını zorunlu kılıyor. Kullanıcılar da nakit işlemleri için gerçek isimli banka hesaplarını bu platformlara kaydettirmek zorunda.

Bu özel ortaklık modeli bazı bankalara önemli avantajlar sağlamış durumda. Maeil Business News'in raporuna göre, K-Bank dijital bankası Upbit ile 2020'de kurduğu ortaklık sayesinde kullanıcı sayısını bir yılda 2,19 milyondan 6,6 milyona yükseltti. Banka 2024 sonunda 12,7 milyon kullanıcıya ulaştı.

Jung, "Tüketici seçiminde ve kurumsal müşterilerde sınırlamalar olduğunu göz önünde bulundurarak, düzenlemeyi bir borsadan birden fazla bankaya genişletin." talebinde bulundu.

Öte yandan, Güney Kore'de kurumsal kripto yatırımları üzerindeki yasak kademeli olarak kaldırılıyor. Upbit şu anda şirketlerden hesap açma talepleri alırken, Korbit kurumsal kripto varlıklarını yönetmek için yeni bir hizmet başlattı.