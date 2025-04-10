Güney Kore bankaları kripto ekosisteminde yeni düzenlemeler istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Güney Kore bankaları kripto ekosisteminde yeni düzenlemeler istiyor

Güney Kore bankaları kripto ekosisteminde yeni düzenlemeler istiyor

Güney Kore'nin önde gelen bankaları, kripto para borsalarıyla iş birliği konusunda daha fazla esneklik talep ediyor. Woori Bank Başkanı, mevcut tek banka-tek borsa modelinin sistemik risk oluşturduğunu belirterek, borsaların birden fazla bankaya erişim sağlayabilmesini önerdi. Bu değişiklik, Güney Kore'nin kripto ekosisteminde rekabeti artırabilir.

10.04.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin beş büyük ticari bankasının temsilcileri, iktidar partisi milletvekilleriyle bir araya gelerek kripto para borsalarıyla iş birliği konusundaki düzenlemelerin gevşetilmesini talep etti. Mevcut düzenlemeler, bir kripto para borsasının yalnızca bir bankayla ortaklık kurmasına izin veriyor, bu da bazı bankaların diğerlerine göre avantaj kazanmasına yol açıyor. Bankalar, bu durumun sistemik risklere ve tüketici seçeneklerinin sınırlanmasına neden olduğunu savunuyor.

Güney Kore Kripto Ortaklık Kurallarının Gevşetilmesini Talep Ediyor

Güney Kore'nin önde gelen beş ticari bankasının (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori ve NH Nonghyup) temsilcileri ile bölgesel Jeonbuk Bankası ve internet tabanlı Toss Bank'ın yöneticileri, iktidar partisi milletvekilleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda özellikle dikkat çeken konu, Woori Bank Başkanı Jung Jin-wan'ın kripto para dünyası için sunduğu öneri oldu. Jung, mevcut düzenlemelerin kripto borsalarını tek bir bankayla çalışmaya zorladığını ve bunun sistemik risk oluşturduğunu belirtti.

Güney Kore'de yürürlükteki düzenlemeler, kara para aklamayla mücadele amacıyla kripto para borsalarının fiat-kripto hizmetleri sunabilmesi için banka ortaklığı kurmasını zorunlu kılıyor. Kullanıcılar da nakit işlemleri için gerçek isimli banka hesaplarını bu platformlara kaydettirmek zorunda.

Bu özel ortaklık modeli bazı bankalara önemli avantajlar sağlamış durumda. Maeil Business News'in raporuna göre, K-Bank dijital bankası Upbit ile 2020'de kurduğu ortaklık sayesinde kullanıcı sayısını bir yılda 2,19 milyondan 6,6 milyona yükseltti. Banka 2024 sonunda 12,7 milyon kullanıcıya ulaştı.

Jung, "Tüketici seçiminde ve kurumsal müşterilerde sınırlamalar olduğunu göz önünde bulundurarak, düzenlemeyi bir borsadan birden fazla bankaya genişletin." talebinde bulundu.

Öte yandan, Güney Kore'de kurumsal kripto yatırımları üzerindeki yasak kademeli olarak kaldırılıyor. Upbit şu anda şirketlerden hesap açma talepleri alırken, Korbit kurumsal kripto varlıklarını yönetmek için yeni bir hizmet başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Güney Kore, Borsa, Banka, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore bankaları kripto ekosisteminde yeni düzenlemeler istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:32:07. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore bankaları kripto ekosisteminde yeni düzenlemeler istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement