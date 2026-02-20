Güney Kore\'de çalınan 21 milyon dolarlık Bitcoin yetkililere iade edildi

Güney Kore'de savcıların gözetimindeki bir dijital cüzdandan çalınan yaklaşık 21,4 milyon dolar değerindeki Bitcoin, yerel basının aktardığı bilgilere göre geri alındı. Gwangju Bölge Savcılığı, geçen aralık ayında bir yasadışı bahis platformuna yönelik operasyonda el konulan BTC'lerin kaybolduğunu fark etmişti. Yapılan iç soruşturma, bilgisayar korsanlarının ağustos ayında müfettişlerin yanlışlıkla bir oltalama (phishing) sitesine erişerek kurtarma kelimelerini (recovery seed phrase) girmesi sonucu varlıklara ulaştığını ortaya koydu.

ÇALINAN BİTCOİN'LER GERİ İADE EDİLDİ

Dijital varlık haber platformu Digital Asset'in aktardığına göre bilgisayar korsanı salı günü 320,8 BTC'yi yetkililerin kontrolündeki cüzdana iade etti. Savcılık, korsanın cüzdanını içeren merkezi borsa işlemlerini engellediğini ve bu durumun Bitcoin'lerin nakde çevrilmesini zorlaştırdığını açıkladı. Korsanın kimliği henüz tespit edilemedi. Savcılar, iade edilen Bitcoin'leri güvenlik amacıyla yerel bir borsaya taşıdı ve saldırganın kimliğini belirleme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

ÜLKE GENELİNDE DİJİTAL VARLIK DENETİMİ BAŞLADI

Bu olay, Güney Kore'de soruşturma birimlerinin el konulan dijital varlıkları nasıl yönettiğine dair ülke çapında bir gözden geçirme sürecini tetikledi. Geçen hafta yürütülen incelemede, Seul Gangnam Polis Karakolu'nun 2021'den bu yana soğuk cüzdanda sakladığı 22 BTC'nin de kayıp olduğu ortaya çıktı. Gyeonggi Bukbu İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, sızıntının kesin koşullarını ve herhangi bir iç müdahale olup olmadığını belirlemek amacıyla iç soruşturma başlattığını doğruladı.