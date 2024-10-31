Güney Kore'de kripto para devrimi: Yatırımcı sayısı ve piyasa değeri rekor kırdı - Son Dakika
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Güney Kore'de kripto para devrimi: Yatırımcı sayısı ve piyasa değeri rekor kırdı

Güney Kore\'de kripto para devrimi: Yatırımcı sayısı ve piyasa değeri rekor kırdı

2024 yılının ilk yarısında Güney Kore'nin kripto para piyasası, Bitcoin fiyatlarındaki yükselişle birlikte büyük bir büyüme gösterdi. Yatırımcı sayısı 7,8 milyona çıkarken, piyasa değeri yüzde 27 artarak 40 milyar dolara ulaştı. Güney Kore'deki bu hızlı büyüme, yeni düzenlemelerin yolunu açarken, dijital varlık dünyasına olan ilgiyi de pekiştiriyor.

31.10.2024 14:02
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Güney Kore'nin kripto para piyasası, Bitcoin fiyatlarındaki büyük artış ve yatırımcı ilgisinin yoğunlaşmasıyla büyük bir sıçrama yaptı. Yatırımcı sayısının yüzde 21 artarak 7,8 milyona ulaştığı ve piyasa değerinin yüzde 27 artışla 40 milyar dolara eriştiği 2024'ün ilk yarısında, piyasa dinamiklerinde önemli değişiklikler gözlemlendi. Bu büyüme, hem yeni yatırımcıları çekiyor hem de düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesi için zemin hazırlıyor.

Kripto Piyasasında Güney Kore Rüzgarı: İşlem Hacmi ve Yatırımcı İlgisi Artıyor

2024'ün ilk yarısında Güney Kore'nin kripto para piyasası göz alıcı bir performans sergiledi. Bitcoin'in 73 bin dolar seviyesini aşmasıyla ivme kazanan piyasada, toplam değer 40 milyar dolara ulaşarak geçen döneme kıyasla yüzde 27'lik etkileyici bir artış kaydetti.

Finansal İstihbarat Birimi'nin son raporuna göre ülkedeki kripto para yatırımcısı sayısı 7,8 milyona yükseldi. Bu rakam, 2023'ün ikinci yarısına göre yüzde 21'lik bir artışı işaret ediyor. Günlük işlem hacmindeki yüzde 67'lik yükseliş ile 4,4 milyar dolarlık seviyeye ulaşılması, piyasadaki hareketliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

Piyasanın demografik yapısı incelendiğinde, 30'lu yaşlardaki yatırımcıların 1,58 milyon kişilik katılımla öne çıktığı görülüyor. Otuz yaş altı ve otuzlu yaşlardaki erkek yatırımcılar, toplam piyasanın yüzde 68'ini oluşturuyor.

Yatırım portföylerinin dağılımında dikkat çeken bir kutuplaşma göze çarpıyor. Yatırımcıların yüzde 67'si 375 doların altında varlık bulundururken, sadece yüzde 1,3'lük kesim 75 bin doların üzerinde portföy değerine sahip. Bu veriler, küçük yatırımcıların piyasaya temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Artan piyasa hacmi, Güney Kore hükümetini harekete geçirdi. Yeni düzenlemeler kapsamında, sınır ötesi işlem yapan şirketlerin yerel makamlara kayıt yaptırması ve Kore Bankası'na düzenli raporlama yapması zorunlu hale getirilecek. Bu adımlar, yatırımcı güvenliğini artırmayı ve piyasa şeffaflığını sağlamayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Para Güney Kore'de kripto para devrimi: Yatırımcı sayısı ve piyasa değeri rekor kırdı - Son Dakika

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