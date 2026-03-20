Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de kripto vergi teklifine karşı yasa teklifi

20.03.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin ana muhalefet partisi olan Halk İktidar Partisi, 2027'de yürürlüğe girecek yüzde 22'lik kripto para vergisini tamamen kaldırmayı hedefleyen bir yasa teklifi sundu. Üç kez ertelenen düzenleme, sektör ve yatırımcıların baskısıyla defalarca ertelenmişti.

Partinin genel sekreteri Song Eon-seok'un imzasını taşıyan teklif, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak kripto para kazançları üzerindeki planlanan vergilendirmenin bütünüyle kaldırılmasını öngörüyor.

Güney Kore, 2,5 milyon Koreli won'u (yaklaşık 1.665 dolar) aşan kripto para kazançlarına yüzde 20 ulusal gelir vergisi ve yüzde 2 yerel vergi olmak üzere toplam yüzde 22 oranında vergi uygulamayı planlıyor. Söz konusu düzenleme, 2022'de hayata geçirilmesi planlanmış ancak sektör ve yatırımcıların yoğun itirazları üzerine üç kez ertelenmişti. En son ertelemeyle 1 Ocak 2027 tarihi belirlendi.

Ulusal Vergi Dairesi, bu tarihe yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Kurum, kripto para işlemlerini izlemek ve analiz etmek amacıyla yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

Teklifin gerekçesi, yatırım sınıfları arasındaki vergi adaletsizliğine dayandırılıyor. 2024 yılı sonlarında Güney Kore, hisse senedi gibi diğer finansal yatırımlar üzerindeki genel gelir vergisini kaldırmıştı. Bu gelişmenin ardından yalnızca kripto yatırımcılarının gelir vergisine tabi tutulmasının eşitsiz olduğu tartışmaları gündeme geldi. Teklifte ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto paraların büyük çoğunluğunu emtia olarak sınıflandıran son rehberine de atıfta bulunuldu.

NÜFUSUN BEŞTE BİRİ KRİPTO YATIRIMCISI

İktidardaki Demokratik Parti'nin politikadan sorumlu kıdemli grup başkanvekili Kim Han-gyu, teklifin tartışılacağını ancak bu türden bir önerinin partide bugüne kadar ciddi biçimde ele alınmadığını belirtti.

Güney Kore, dünyanın en büyük kripto para piyasalarından birine ev sahipliği yapıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık beşte biri kripto kullanıcısı veya yatırımcısı konumunda. Mali Hizmetler Komisyonu'nun verilerine göre yerel kripto piyasasının toplam değeri, Haziran 2025 itibarıyla 95,1 trilyon won'a yani yaklaşık 63,4 milyar dolara ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:22:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.