Güney Kore\'de polis emanetindeki 22 Bitcoin çalındı, iki kişi gözaltına alındı

Gyeonggi Kuzey İl Emniyet Müdürlüğü, iki şüpheliyi 25 Şubat'ta Bilgi ve İletişim Ağı Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler, Gangnam Polis Karakolu'nda delil olarak tutulan bir cihazdan kripto varlıkları "sızdırmakla" suçlanıyor.

EMANET ZİNCİRİNDE KRİTİK HATA

Söz konusu 22 BTC, Kasım 2021'de "A Coin Vakfı"na yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında ele geçirilmişti. Vakıf, kendisine ait 700 milyon adet yerel tokenin "kaybolduğu" iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Ancak polis, el konulan dijital varlıkları devlete ait güvenli bir cihazda saklamak yerine davanın şikayetçisi olan vakfın sağladığı cold wallet üzerinde depoladı. Gözaltına alınan iki kişinin A Coin Vakfı ile bağlantılı olduğu ve cüzdanın mnemonic kurtarma ifadesini kullanarak varlıkları transfer ettiği öne sürülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çalınan 22 BTC'nin geri kazanılıp kazanılmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Gyeonggi Kuzey İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Sanal varlık sızıntısıyla ilgili koşulları araştırıyoruz. Soruşturma devam ettiği için herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz" açıklamasında bulundu.

2021'deki A Coin hack soruşturmasını yürüten Gangnam Polis Karakolu'nun eski başkomiseri "D" ise şu anda cezaevinde bulunuyor. D, A Coin Vakfı ile bağlantılı rüşvet suçlamalarıyla Ağustos 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme belgelerine göre vakıf yetkilileri, hack soruşturmasının hızlandırılması ve kendi lehlerine ilerlemesi için rüşvet teklif etti.