Güney Kore'deki altı saatlik sıkıyönetim kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Güney Kore'deki altı saatlik sıkıyönetim kripto para piyasasını sarstı

Güney Kore\'deki altı saatlik sıkıyönetim kripto para piyasasını sarstı

Güney Kore'de Başkan Yoon'un altı saat süren olağanüstü sıkıyönetim ilanı, yerel kripto para borsalarında 34 milyar dolarlık rekor işlem hacmi yarattı. Ülkenin lider borsası Upbit üzerinde Bitcoin fiyatı 62 bin dolara kadar düştü. Kriz sonrası muhalefet, Başkan Yoon ve iki bakan hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açmaya hazırlanıyor.

04.12.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası, Güney Kore'deki siyasi çalkantıdan önemli ölçüde etkilendi. Ülkenin önde gelen beş kripto borsası Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax'ta yaşanan panik satışları, platformlarda hizmet kesintilerine yol açtı.

Upbit 27 Milyar Dolarlık İşlem Gördü

Güney Kore'nin lider kripto para borsası Upbit, siyasi kriz sürecinde tek başına 27,25 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, 2 Aralık'ta kaydedilen ve yerel borsa piyasasının günlük hacmini geçen 18 milyar dolarlık hacmin neredeyse iki katına denk geliyor.

Başkan Yoon Suk-yeol'un salı gecesi ilan ettiği olağanüstü sıkıyönetim kararı, "devlet karşıtı" güçlerin muhalefet sol kanat siyasi partisini hedef aldığı gerekçesiyle alındı. Bu gelişme üzerine Güney Koreli yatırımcılar yerel borsalarda kriptolarını satmaya yöneldi.

Acil toplantı sonrası milletvekillerinin sıkıyönetime karşı oybirliğiyle oy kullanmasının ardından, Başkan Yoon sıkıyönetim uygulamasını kaldırdı. Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'te, Başkan Yoon'un bu yıl görevden ayrılma olasılığı yüzde 78'e kadar yükseldi.

Kripto Para, Güney Kore, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore'deki altı saatlik sıkıyönetim kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'deki altı saatlik sıkıyönetim kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.