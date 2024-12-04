Güney Kore\'deki altı saatlik sıkıyönetim kripto para piyasasını sarstı

Kripto Para

Kripto para piyasası, Güney Kore'deki siyasi çalkantıdan önemli ölçüde etkilendi. Ülkenin önde gelen beş kripto borsası Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax'ta yaşanan panik satışları, platformlarda hizmet kesintilerine yol açtı.

Upbit 27 Milyar Dolarlık İşlem Gördü

Güney Kore'nin lider kripto para borsası Upbit, siyasi kriz sürecinde tek başına 27,25 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, 2 Aralık'ta kaydedilen ve yerel borsa piyasasının günlük hacmini geçen 18 milyar dolarlık hacmin neredeyse iki katına denk geliyor.

Başkan Yoon Suk-yeol'un salı gecesi ilan ettiği olağanüstü sıkıyönetim kararı, "devlet karşıtı" güçlerin muhalefet sol kanat siyasi partisini hedef aldığı gerekçesiyle alındı. Bu gelişme üzerine Güney Koreli yatırımcılar yerel borsalarda kriptolarını satmaya yöneldi.

Acil toplantı sonrası milletvekillerinin sıkıyönetime karşı oybirliğiyle oy kullanmasının ardından, Başkan Yoon sıkıyönetim uygulamasını kaldırdı. Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'te, Başkan Yoon'un bu yıl görevden ayrılma olasılığı yüzde 78'e kadar yükseldi.