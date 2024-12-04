Güney Kore'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü - Son Dakika
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Kripto Para

Güney Kore'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü

Güney Kore\'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü

Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol'un altı saat süren sıkıyönetim ilanı, ülkenin önde gelen kripto para borsaları Upbit ve Bithumb'da sistem kesintilerine ve sert fiyat düşüşlerine neden oldu. Özellikle Koreli yatırımcılar arasında popüler olan Ripple (XRP) yüzde 15 değer kaybetti.

04.12.2024 16:52
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Kripto para ticaretinde dünya lideri konumundaki Güney Kore'de yaşanan siyasi kriz, piyasaları derinden etkiledi. Bu yılın ilk çeyreğinde ABD dolarını geride bırakarak en çok kullanılan para birimi olan Güney Kore wonu, siyasi belirsizlikten olumsuz etkilendi.

Siyasi Belirsizlik Kripto Yatırımcılarını Tedirgin Ediyor

Güney Kore'de yaşanan siyasi çalkantı, kripto para ekosisteminde şok dalgalar yarattı. Başkan Yoon'un sol kanat muhalefet partisinin eleştirilerini hedef alan sıkıyönetim kararı, vatandaşlar ve siyasi parti üyelerinden sert tepki gördü.

191 milletvekilinin imzasıyla başlatılan azil süreci, kripto yatırımcıları arasında endişe uyandırdı. DeSpread Research Başkanı Seunghwa Lee, bazı kripto paralardaki küresel piyasa oynaklığının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Presto Research'ten Min Jung ise etkinin yurt içi piyasa ve kısa vadeli hareketlilikle sınırlı kalacağını öngördü. CoinMarketCap verilerine göre, Güney Kore'de son 24 saatte 32,6 milyar dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleşti.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'deki siyasi kriz Ripple (XRP) değerini yüzde 15 düşürdü - Son Dakika
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