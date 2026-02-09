Güney Kore, kripto borsalarına sıkı denetim getiriyor - Son Dakika
Kripto Para

Güney Kore, kripto borsalarına sıkı denetim getiriyor

Güney Kore, kripto borsalarına sıkı denetim getiriyor
09.02.2026 13:50
Ülkenin en büyük finans düzenleyicisi, bir borsanın kullanıcılara yanlışlıkla milyarlarca dolarlık Bitcoin dağıtmasının ardından piyasa gözetimini artırma kararı aldı.

Güney Kore'nin üst düzey finans denetim kurumu Mali Denetim Servisi (FSS), kripto piyasalarındaki denetimleri sıkılaştırdığını duyurdu. Karar, ülkenin en büyük borsalarından Bithumb'da yaşanan ve yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Bitcoin'in kullanıcılara yanlışlıkla gönderildiği olayın hemen ardından geldi.

BALİNALARDAN SOSYAL MEDYAYA DENETİM PLANI

FSS, Pazar günü yaptığı açıklamada piyasa düzenini bozan "yüksek riskli" uygulamalara yönelik planlı soruşturmalar başlatacağını bildirdi. Hedefte balinalar tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı fiyat manipülasyonları, yatırma-çekme askıya alınmasına bağlı işlem stratejileri ve sosyal medyada yanlış bilgiyle desteklenen koordineli pump taktikleri yer alıyor.

Düzenleyici ayrıca saniye ve dakika bazında şüpheli işlem kalıplarını otomatik olarak tespit eden araçlar geliştirmeyi planlıyor. Yapay zeka destekli metin analiz sistemleriyle olası piyasa suistimallerinin erken aşamada belirlenmesi de hedefleniyor.

BİTHUMB OLAYININ DETAYLARI NETLEŞTİ

Geçen hafta yaşanan olayda Bithumb, küçük promosyon ödülleri yerine bazı kullanıcılara en az 2.000'er Bitcoin gönderdi. Hata, o dönemki fiyatlarla yaklaşık 44 milyar dolara denk geliyordu. Yanlış dağıtımın ardından bazı kullanıcılar varlıkları satmaya çalışınca BTC fiyatı yerel borsada küresel ortalamanın yüzde 30 altına geriledi. Bithumb, Cuma günü gerçekleşen hatanın ardından 35 dakika içinde etkilenen 695 müşterinin işlem ve çekim işlemlerini kısıtladı.

Düzenleyiciler, olayın sanal varlıkların "güvenlik açıklarını ve risklerini" gözler önüne serdiğini belirterek borsaların iç kontrol sistemlerinde düzensizlik tespit edilmesi halinde yerinde denetim yapabilecekleri sinyalini verdi.

SEKTÖR GENELİNDE YAPTIRIMLARA HAZIRLIK

FSS, piyasa manipülasyonunun ötesine geçerek finans sektörü genelinde BT kaynaklı olaylara cezai yaptırımlar getireceğini açıkladı. Üst düzey yöneticiler ve bilgi güvenliği sorumlularının hesap verebilirliğini artıracak düzenlemeler de gündemde. Bu değişiklik, kripto işlem platformlarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Kurum, Temel Dijital Varlık Yasası için hazırlık ekibi kurduğunu da doğruladı. Yasa, Güney Kore'nin kripto düzenleyici çerçevesini ilk aşamanın ötesine taşımayı hedefliyor. Sıkılaştırma planı, Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un "acımasız finansal uygulamalar" olarak nitelendirdiği davranışların önüne geçmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir hamlenin parçası. FSS, dolandırıcılığa karşı yaptırımları güçlendirmeyi ve sesli dolandırıcılıkla mücadele araçlarını genişletmeyi de planları arasına aldı.

Kripto Para

