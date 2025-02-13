Güney Kore kripto para düzenlemelerini genişletiyor - Son Dakika
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Güney Kore kripto para düzenlemelerini genişletiyor

Güney Kore kripto para düzenlemelerini genişletiyor

Güney Kore'nin üst düzey finansal düzenleyicisi Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), hayır kurumları ve üniversitelerin bağış olarak aldıkları kripto varlıklarını satmalarına izin veren düzenlemeyi devreye alıyor. Düzenleme kapsamında kripto borsaları da işletme maliyetlerini karşılamak için ücret olarak aldıkları kripto varlıklarını nakde çevirebilecek.

13.02.2025 16:05
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Dünyanın en büyük kripto para pazarlarından birine ev sahipliği yapan Güney Kore, kurumsal kripto ticaretine yönelik kısıtlamaları kademeli olarak esnetiyor. FSC, artan kurumsal talep ve değişen piyasa koşulları doğrultusunda, bu yılın ikinci yarısında yaklaşık 3.500 borsada işlem gören şirket ve profesyonel yatırımcıya kripto yatırımı için pilot test izni verecek.

Güney Kore Blockchain Ekosistemini Güçleniyor

FSC'nin açıkladığı yeni düzenleme, kripto varlıkların kurumsal düzeyde ticaretine imkan tanıyor. Hayır kurumları ve üniversiteler, ikinci çeyrekte bağış olarak aldıkları kripto varlıklarını satabilecek. Kripto borsaları için ortak bir "Satış Kılavuzu" hazırlanacak.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yürürlüğe giren ilk kripto düzenleyici çerçeve, yatırımcı korumasına odaklanıyordu. Yeni düzenleme ile Blockchain teknolojisine dayalı iş modellerinin önü açılıyor.

FSC, pilot program kapsamında profesyonel yatırımcıların gerçek isimli hesap açmalarına izin verecek. Güney Kore'nin en büyük kripto borsası Upbit, geçen ay küresel ölçekte işlem hacmi bakımından dördüncü sıraya yükseldi.

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Son Dakika Kripto Para Güney Kore kripto para düzenlemelerini genişletiyor - Son Dakika

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