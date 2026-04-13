Güney Kore kripto para piyasası için devre kesici istiyor

Merkez bankası, pazartesi günü yayımladığı Ödeme ve Tasfiye Raporunda Bithumb olayını kripto sektöründeki iç kontrol eksikliğinin somut kanıtı olarak gösterdi. Raporda "Sanal varlık sektörü köklü finansal kurumlara kıyasla daha zayıf iç kontrol mekanizmalarına sahip." ifadesine yer verildi. Benzer olayların diğer borsalarda da yaşanabileceği uyarısında bulunan merkez bankası, ilgili düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Olay 6 Şubat'ta yaşandı. Bithumb'da bir çalışan, promosyon kampanyası kapsamında kullanıcılara dağıtılacak 620.000 Güney Kore wonu yerine yanlışlıkla 620.000 BTC aktardı. O tarihte yaklaşık 42 milyar dolar değerindeki transfer yüzlerce kullanıcı cüzdanına dağıtıldı. Borsanın hatayı fark edip işlemleri durdurması 20 dakika aldı. Bu süre zarfında 1.788 BTC satışa çıktı. Bithumb, yaklaşık 125 milyon dolarlık bu zararı şirket rezervlerinden karşıladı. Söz konusu hata Bithumb'ın BTC-KRW paritesini yaklaşık yüzde 15 aşağı çekti.

YASAYA DEVRE KESİCİ VE İÇ KONTROL ZORUNLULUĞU

Merkez bankası, borsa piyasalarındakine benzer bir devre kesici mekanizmasının kripto sektörüne uyarlanmasını öneriyor. Bu sistemin anormal büyüklükteki emirleri otomatik engellemesi veya fiyatlarda ani dalgalanma yaşanması halinde işlemleri geçici olarak durdurması hedefleniyor. Borsaların ayrıca insan hatasından kaynaklanan yanlış işlemleri tespit eden sistemler kurması ve platform varlıklarını zincir üzeri verilerle karşılaştırarak tutarsızlıkları işaretlemesi de öneriler arasında yer alıyor.

Bu adımların Güney Kore'de hazırlık aşamasındaki Dijital Varlık Temel Kanunu'na dahil edilmesi de talep ediliyor. Bithumb ise geri kazanamadığı 7 BTC için mahkemeden dondurma kararı talep etti. Şirket aynı zamanda halka arz planını 2028'e erteledi.