Güney Kore kripto para politikalarında tarihi dönüşüm yaşıyor - Son Dakika
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Güney Kore kripto para politikalarında tarihi dönüşüm yaşıyor

Güney Kore kripto para politikalarında tarihi dönüşüm yaşıyor
08.07.2025 18:38
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Güney Kore'nin en büyük bankalarından Kakao Bank, Kookmin Bank ve Industrial Bank'ın stablecoin marka başvuruları hisse fiyatlarında yüzde 10-19 artışa neden oldu. Yeni yönetimin kripto dostu vaatleri sonrası bankalar kripto para sektörüne giriş sinyali veriyor. Uzmanlar ise ülkenin "gerçekçi olmayan stablecoin beklentisi" yaşadığını ve düzenleyici belirsizliklerin risk oluşturduğunu belirtiyor.

Güney Kore'nin geleneksel bankacılık sektörü, kripto para dünyasına adım atmaya hazırlanırken tarihi bir dönüşüm yaşıyor. Lee Jae-myung cumhurbaşkanlığı dönemindeki kripto dostu politikaları bankaları harekete geçirirken, piyasa katılımcıları bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Güney Koreli Bankacılık Devleri Kripto para Sektörüne Büyük Yatırım Yapıyor

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü verilerine göre Kakao Bank 23 Haziran tarihinde stablecoin ile ilgili en az 12 marka başvurusu gerçekleştirdi. Güney Koreli medya platformu Industry News'in bildirdiğine göre şirketin bu stratejik hamlesi hisse fiyatlarında dramatik bir artışa neden oldu.

Bir gün sonra banka hissesi 22,60 dolardan 37.000 Kore wonuna yükselerek yüzde 19,3'lük çarpıcı bir performans sergiledi. Bu başarılı performans, yatırımcıların dijital varlık alanına olan güvenini net şekilde yansıtıyor.

KB Financial Group'un yan kuruluşu Kookmin Bank da aynı tarihte benzer bir strateji izleyerek stablecoin markaları için başvuruda bulundu. Grubun hisseleri başvuru sonrasında sürekli yükselme eğilimi gösterdi.

24 Haziran'da hisse fiyatı 78 dolardan 82 dolara çıkarak yüzde 4,3 artış kaydetti. Hisseler 89 dolardan işlem görerek başvuru tarihinden bu yana yüzde 13,38'lik kazanç sağladı.

27 Haziran'da Industrial Bank of Korea da stablecoin markaları için başvuruda bulunarak sektördeki harekete katıldı. Bankanın hissesi şu anda 14,70 dolardan işlem görürken, başvuru sırasındaki 13,30 dolar seviyesinden yüzde 10,1 artış gösteriyor.

Kripto araştırma şirketi Four Pillars'ın araştırma lideri 100y, X (eski adıyla Twitter) platformunda mevcut durumun Güney Kore'yi bir "sürdürülemez kripto para coşkusu" içine soktuğunu belirtti. Uzman, net kuralların yokluğuna rağmen bankaların stablecoin heyecanına atladığını ve marka başvurularından sonra artan hisse fiyatlarından faydalandığını vurguladı.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore kripto para politikalarında tarihi dönüşüm yaşıyor - Son Dakika

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