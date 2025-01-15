Güney Kore kripto para varlıklar için harekete geçti

Kripto Para

Dünyanın en aktif kripto para pazarlarından biri olan Güney Kore, kripto varlıkların düzenlenmesinde yeni bir sayfa açıyor. Finansal Hizmetler Komisyonu Başkan Yardımcısı Kim So-young, kripto hizmet sağlayıcıları, kullanıcılar ve piyasa için kapsamlı bir yaklaşım uygulayacaklarını belirtti.

Güney Kore Kripto Para Düzenlemelerine Yeni Soluk Getiriyor

Güney Kore'nin kripto düzenleme çerçevesi önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor. Finansal Hizmetler Komisyonu'nun düzenlediği toplantıda, yaklaşan tasarının temel unsurları belirlendi.

Yeni düzenlemeler, geçen yıl temmuz ayında yürürlüğe giren ilk düzenleyici çerçeveyi tamamlayıcı nitelik taşıyor. Mevcut düzenlemeler, kullanıcı varlıklarının yüzde 80'inin soğuk cüzdanlarda tutulması gibi koruyucu önlemler içeriyor.

Toplantıda ele alınan konular arasında kripto para işlemleri için şeffaflık artırıcı önlemler ve stablecoin ihraççılarının rezerv yönetimi bulunuyor. Kim So-young, küresel ekonomilerin yatırımcı koruması için düzenlemeleri hızlandırdığına dikkat çekti.

Güney Kore'nin önde gelen kripto borsası Upbit, geçen ay işlem hacmi bakımından dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Bu durum, ülkenin kripto para ekosistemindeki önemini gösteriyor.