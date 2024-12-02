Güney Kore kripto para vergisini üçüncü kez ertelemeyi planlıyor

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Dünyanın en aktif bireysel kripto para pazarlarından biri olan Güney Kore'de vergi düzenlemesi yeniden şekilleniyor. Muhalefetteki Demokratik Parti, hükümetin önerdiği iki yıllık erteleme planını destekleyeceğini açıkladı. Bu karar Güney Koreli kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor.

Güney Kore Kripto Vergisini 2027'ye Ertelemeye Hazırlanıyor

Ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit, son 24 saatte 11 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Bu performans, CoinMarketCap'in en iyi spot borsalar listesinde beşinci sırada yer almasını sağladı.

Demokratik Parti'nin meclis grup başkanı Park Chan-dae, pazar günü düzenlenen basın toplantısında vergi planının daha fazla düzenleyici iyileştirme gerektirdiğini belirtti. Parti daha önce vergi eşiğinin 50 milyon Kore wonuna yükseltilmesini savunuyordu.

Önerilen ertelemenin pazartesi günü Ulusal Meclis genel oturumunda değerlendirilmesi planlanıyor. Eğer kabul edilirse, bu Güney Kore'nin kripto para kazançları üzerinden alınan %20'lik vergiyi (yerel vergi ile birlikte toplam %22) üçüncü kez erteleme kararı olacak. Bu erteleme, 2,5 milyon Kore wonunu aşan kazançlar için geçerli olacak.