Güney Kore kripto sızıntısı sonrası acil denetim başlattı

Güney Kore, Ulusal Vergi Servisi (NTS) tarafından yapılan bir hata sonucu el konulan kripto varlıkların izinsiz transfer edilmesinin ardından harekete geçti. Maliye Bakanı Koo Yun-cheol, hükümetin el konulan kripto paraların yönetimini ve saklama kontrollerini acilen gözden geçireceğini açıkladı.

KURUMLAR ARASI DENETİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol yaptığı açıklamada, sızıntı olayının ardından ilgili kurumlarla birlikte kapsamlı bir inceleme başlatılacağını belirtti. Koo, vergi borçlularından haczedilerek kamu kurumları tarafından tutulan dijital varlıkların mevcut durumunun ve yönetim süreçlerinin denetleneceğini ifade etti. Bakan ayrıca, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla dijital varlık güvenlik yönetimini güçlendirmeyi içeren tedbirlerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı.

Eleştiriler, NTS'nin 26 Şubat'ta yayımladığı bir basın bülteninde el konulan bir kripto cüzdanının kurtarma ifadesini (recovery phrase) yanlışlıkla paylaşmasının ardından yoğunlaştı. Zincir üstü veriler söz konusu bültenin yayımlanmasından kısa süre sonra yaklaşık 4,8 milyon dolar değerindeki 4 milyon adet PRTG tokeninin cüzdandan çıkarıldığını gösteriyor.

Öte yandan yetkililer varlıkların iade edildiğine dair iddiaları da inceliyor. Siber Terörle Mücadele Birimi, sızdırılan şifreyi görerek kripto paralara eriştiğini ve ertesi gün iade ettiğini öne süren bir kişiden ihbar aldıklarını bildirdi. Polis ekiplerinin söz konusu hesabı doğrulamayı planladığı aktarıldı.

Bu sızıntı, Güney Koreli yetkililerin el konulan kripto varlıkları ne kadar güvenli sakladığına dair soru işaretlerini artırdı. Ocak ayından bu yana, bir polis kasasından kaybolan 22 Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında el konulan varlıkların kaybolduğuna veya boşaltıldığına dair raporlar, ülke çapında geniş kapsamlı denetimlerin başlamasına yol açmıştı.