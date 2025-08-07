Güney Kore kurumsal şirketlere XRP saklama hizmeti başlattı - Son Dakika
Güney Kore kurumsal şirketlere XRP saklama hizmeti başlattı

07.08.2025 12:38
Güney Koreli kripto saklama şirketi BDACS, Ripple ile yaptığı ortaklık neticesinde kurumsal müşterileri için XRP saklama desteğini başlattı. Bu gelişme, Upbit ve Coinone gibi büyük borsalarla yapılan entegrasyonlar sayesinde ülkedeki kurumsal kripto adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Güney Kore merkezli kripto para saklama hizmeti sağlayıcısı BDACS, Ripple ile şubat ayında duyurduğu stratejik ortaklığın bir sonraki adımı olarak kurumsal müşterilerine yönelik XRP saklama hizmetini devreye aldığını açıkladı. Bu önemli gelişme, ülkedeki finans kurumlarının en popüler dijital varlıklardan birine düzenlemelere uygun ve güvenli bir çerçevede yatırım yapmasının önünü açıyor.

Güney Kore'de XRP İçin Kurumsal Saklama Dönemi

BDACS, Şubat ayında Ripple ile gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından Güney Kore'de kurumsal XRP saklama hizmetini resmen kullanıma sundu. Bu adım, finansal kuruluşların en çok işlem gören dijital varlıklardan biri olan XRP'ye düzenleyici çerçevede erişimini mümkün kılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Ripple'ın kurumsal düzeyde saklama çözümü olan Ripple Custody'nin devreye alındığı ve hizmetin ülkedeki önde gelen borsalar Upbit, Coinone ve Korbit ile entegre edildiği belirtildi. Böylece kurumsal müşteriler XRP varlıklarını güvenli şekilde saklayıp yönetebilecek aynı zamanda başlıca Kore borsalarında yasal uyumla işlem yapabilecek.

BDACS ile Ripple arasındaki iş birliği, Kore'nin kripto varlıklar alanındaki regülasyon yol haritası doğrultusunda şekillendi. Ripple, anlaşmanın yalnızca XRP için değil, ABD doları destekli stablecoin RLUSD'nin kurumsal entegrasyonuna da katkı sağlayacağını açıkladı. Sektör raporlarında, kripto saklama piyasasının 2030'a kadar 16 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Güney Kore'de kripto varlıklara olan ilgi hızla artıyor. Son piyasa raporlarına göre, ülkede 20-50 yaş arası bireylerin yüzde 25'inden fazlası kripto para sahibi. Kripto varlıkların bireysel portföylerdeki payı yüzde 14'e ulaşırken, katılımcıların önemli bir bölümü dijital varlıkları emeklilik planlaması için de değerlendiriyor. Sektördeki büyüme, geleneksel finans kuruluşlarının da dikkatini çekiyor. Son dönemde üç büyük banka, Kore wonu tabanlı stablecoin için marka başvurusunda bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

