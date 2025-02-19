Güney Kore LUNA ve TerraUSD kararıyla herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Güney Kore LUNA ve TerraUSD kararıyla herkesi şaşırttı

Güney Kore LUNA ve TerraUSD kararıyla herkesi şaşırttı

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, TerraUSD ve LUNA'nın finansal yatırım ürünü olmadığına karar verdi. Mahkeme, LUNA'nın yasal tanıma uymadığını vurgularken, Terraform Labs kurucu ortağı Shin Hyun-seong'un mal varlığına el konulması talebini reddetti. Ancak, şirket yöneticileri hala dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya.

19.02.2025 12:24
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Güney Kore Yüksek Mahkemesi, TerraUSD ve LUNA'nın yasal olarak tanınan finansal yatırım ürünleri olmadığını belirtti. Bu karar, yatırımcıların kayıplarını artıran Terra çöküşünün ardından geldi. Mahkeme, mal varlığına el konulması taleplerini reddederek, daha önceki mahkeme kararlarını onayladı.

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Güney Kore Yüksek Mahkemesi, TerraUSD ve LUNA'nın finansal yatırım ürünleri tanımına uymadığına karar vererek alt mahkemelerin kararlarını destekledi. Mahkeme, savcıların Terraform Labs'ın kurucu ortağı Shin Hyun-seong'un varlıklarını el koyma talebini reddetti. Mahkeme ayrıca LUNA'nın Güney Kore'nin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenmiş bir finansal ürün olarak nitelendirilemeyeceğine dair daha önce verilen alt mahkeme kararlarını geçerli buldu.

Savcılar, LUNA'nın bir tür menkul kıymet olduğunu iddia ederek Shin'in varlıklarına el koymaya çalıştı. Bu hamlenin ardından mahkemeler LUNA'nın yasal olarak bir menkul kıymet ya da finansal yatırım ürünü tanımını karşılamadığına defalarca hükmetti. Hukukçu Kim Jung-chul, bu kararın yalnızca LUNA'nın menkul kıymet statüsünü reddetmekle kalmayıp, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçerli olmadığını da doğruladığını belirtti. Bu durum, söz konusu yasaya dayanarak varlıkların el konulmasının mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

Karara rağmen, Shin ve diğer Terraform yöneticileri hala dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıyalar. Savcılar, bu kişilerin yatırımcıları yanıltarak ve piyasa manipülasyonu yaparak Terra Blockchain ağından haksız kazanç sağladıklarını öne sürüyorlar. Terra'nın arkasındaki önemli figürlerden Do Kwon, Karadağ'dan iade edilerek Ocak ayında Manhattan mahkemesinde federal dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşti. Kwon mahkeme tarafından Terraform'un kripto fiyatlarını şişirmek ve fonları aklamakla suçlandı. Son olarak Terra'nın Mayıs 2022'deki çöküşü, dünya genelinde yatırımcılara 40 milyar dolardan fazla kayba mal oldu.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore LUNA ve TerraUSD kararıyla herkesi şaşırttı - Son Dakika

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