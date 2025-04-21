Güney Kore merkez bankası stablecoin düzenlemelerinde aktif rol alacak

Güney Kore finans ekosisteminde kripto para düzenlemeleri hız kazanıyor. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren ilk kripto yasasının ardından şimdi sıra stablecoinlere geldi. Finansal Hizmetler Komisyonu 2025'in ikinci yarısında taslak mevzuatı hazırlamaya başlayacağını daha önce duyurmuştu. Bu süreçte Güney Kore Merkez Bankası perspektifinden stablecoin düzenlemesinin arzu edilen yönünü sunmayı amaçlıyor.

Güney Kore Stablecoin Yasası İçin Merkez Bankasından Tam Destek

Güney Kore'nin finansal otoriteleri kripto varlıklar için düzenleme çalışmalarını genişletiyor. Kore Bankası, pazartesi günü yayımladığı ödeme sistemleri raporunda stablecoinlerin özel niteliklerine dikkat çekti. Banka, stablecoinlerin genel sanal varlıklardan farklı olarak doğası gereği bir ödeme aracı özelliklerine sahip olduğunu belirtti.

Merkez bankası, bu dijital varlıkların yaygınlaşmasının para politikasının etkinliğini zayıflatabileceğini özellikle vurguladı. Ayrıca stablecoinlerin kripto alanındaki krizleri geleneksel finans piyasalarına taşıma potansiyeli de ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendirildi.

Rapora göre Güney Kore nüfusunun yüzde 35'inden fazlasını oluşturan 18,25 milyon kripto yatırımcısı bulunuyor. Ülkenin en büyük beş kripto borsası günlük ortalama 12,1 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. Bu rakamlar, düzenleyici çerçevenin önemini daha da arttırıyor.

Güney Kore şu anda Temmuz 2024'te yürürlüğe giren ve kripto yatırımcılarını korumaya odaklanan ilk kripto yasasının devamı niteliğinde bir yasal çerçeve geliştiriyor. İkinci yasa tasarısı stablecoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturacak ve kripto hizmet sağlayıcıları için daha net sınıflandırmalar sağlayacak.

Kore Bankası aynı zamanda merkez bankası dijital para birimini (CBDC) ticari uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla vatandaşlar, perakende mağazalar ve yerel bankaların katılımıyla test ediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre merkez bankasının Ekim ayında gerçekleştireceği ikinci aşama denemelerinde CBDC'nin eşler arası transferleri araştırılacak.