Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi

Kripto Para

Güney Kore'de bankacılık sektörü, kripto para birimlerine yönelik tarihi bir dönüşüm yaşıyor. Finansal Hizmetler Komisyonu'nun yeni düzenlemesiyle şirketlere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara sanal varlık yatırımı için kapılar açılırken, sektörün 2030 yılına kadar 31,8 milyar dolarlık ekonomik değer yaratması bekleniyor. Ülkenin beş büyük kripto para borsası, önde gelen bankalarla stratejik ortaklıklar kurarak dijital varlık ekosisteminin genişlemesine öncülük ediyor.

Güney Kore'de Kripto Alanında Devrim Yaşanıyor

Güney Kore'nin kripto ve finans alanında düzenleyici kurumu olan Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) son düzenlemesiyle şirketlere kripto varlık yatırımı için yeni bir dönem başlıyor. Bankacılık sektörünün kripto para operasyonlarını genişletmesinin önü açılırken, Sanal Varlık Komitesi'nin kısa aldığı kararla, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi kâr amacı gütmeyen kurumlar ikinci çeyrekte kripto varlık hesapları açabilecek.

Korbit Araştırma Merkezi'nin öngörülerine göre kurumsal fonların piyasaya girişiyle 2030'a kadar yaklaşık 31,8 milyar dolarlık (46 trilyon won) ekonomik değer yaratılması bekleniyor. Daha önce kripto para birimlerine temkinli yaklaşan bankacılık sektörü, artık bu alana yönelmeye başladı.

Ülkenin önde gelen beş kripto para borsası, farklı bankalarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Upbit-Kbank, Coinone-KakaoBank, Korbit-Shinhan Bank ve GOPAX-Jeonbuk Bank ortaklıkları devam ederken, KB Kookmin Bank ile Bithumb arasındaki iş birliğinin 24 Mart'ta başlaması planlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, bankaların geleneksel hizmetlerin ötesine geçerek yeni değer alanları yarattığını vurguladı. Sanal varlıkların düzenleyici çerçeveye dahil edilmesi, riskleri azaltırken yeni gelir kapıları açıyor. Örneğin Kbank, Upbit ile kurduğu ortaklık sayesinde 2024'ün ilk yarısında mevduatlarının yüzde 17'sini bu kanaldan sağlarken, ücret gelirlerinin yüzde 40'ını para transferlerinden elde etti.

Hana Bank ve Woori Bank gibi henüz borsa ortaklığı kurmayan bankalar da sektördeki fırsatları değerlendiriyor. Hana Bank, Eylül ayında BitGo Korea'nın yüzde 25'ini satın alarak dijital varlık yönetimine adım attı. Woori Bank ise Ocak ayında BDACS ile sanal varlık saklama hizmeti konusunda iş birliğine gitti.

FSC Başkan Yardımcısı Kim So-young, şirketlere kripto yatırım hesabı açma izninin piyasadaki tekelleşmeyi dengeleyeceğini belirtti. Ancak uzmanlar, yeni düzenlemelerin tam olarak uygulanmadan önce kara para aklamayı önleme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Digital Asset eXchange Alliance sözcüsü, kullanıcı güvenliği ve kara para aklamayla mücadele konusunda mali otoritelerle çalışmaların süreceğini açıkladı.