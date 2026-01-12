Güney Kore, şirketlerin kripto yatırımlarına yüzde 5 sınır getirmeye hazırlanıyor

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kurumsal yatırımcılara yönelik kripto alım satım kurallarını şekillendirmeye devam ediyor. Yerel medya kuruluşlarına göre kurum hazırladığı rehberin nihai halini Ocak veya Şubat ayında açıklamayı planlıyor. Şirketlerin fiili kripto alım satımına ise yıl içinde başlaması bekleniyor.

KURUMSAL YATIRIMLARA YENİ ÇERÇEVE

Önerilen düzenlemeye göre şirketler ve profesyonel yatırımcılar, yıllık bazda öz sermayelerinin en fazla yüzde 5'ini piyasa değerine göre en büyük 20 kripto paraya yatırabilecek. USDT gibi dolar bazlı stablecoinlerin yatırım yapılabilir varlıklar listesine dahil edilip edilmeyeceği ise hâlâ tartışılıyor.

Presto Research kıdemli araştırmacısı Min Jung, yaptığı açıklamada düzenlemenin olası etkilerini değerlendirdi. Jung, "Kısa vadede likiditenin artması bekleniyor. Ancak yatırım yapılabilir varlıkların piyasa değerine göre ilk 20 ile sınırlandırılmasına rağmen, fonların büyük ölçüde Bitcoin'e ve potansiyel olarak Ethereum'a yöneleceğini, altcoinlere sınırlı bir yayılım olacağını öngörüyoruz." dedi.

Yeni rehber, FSC'nin kurumsal kripto ticareti üzerindeki fiili yasağı kademeli olarak kaldırma çalışmalarının bir parçası. Güney Kore, 2025 ortasında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kripto borsalarının ellerindeki kripto varlıkları satmalarına izin vermişti. FSC daha önce borsada işlem gören şirketler ve profesyonel yatırımcıların 2025'in ikinci yarısında kripto ticareti yapabileceklerini duyurmuştu.

Çıkan haberlere göre Güney Koreli yetkililer, şirketlerin kripto varlıklara büyük ölçekli maruziyetinden doğabilecek riskleri azaltmak için yüzde 5 sınırını önerdi. Yeni düzenleme, beklenen likidite genişlemesinden kaynaklanabilecek piyasa risklerini azaltmak amacıyla parçalı alım satım kuralları ve işlem fiyatı limitleri de içerecek.

Jung, "Yüzde 5'lik tahsis sınırı muhafazakâr görünse de bu ilk adım olduğu için çoğu şirketin zaten bu seviyeyi aşmak istemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ciddi bir kısıtlama olarak görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTAL VARLIK TEMEL YASASI GÜNDEMDE

Öte yandan Güney Koreli yatırımcılar ve sektör temsilcileri, önemli kripto düzenlemelerinin bu yıl hayata geçip geçmeyeceğini yakından takip ediyor.

Ülkenin ikinci kapsamlı düzenleyici çerçevesi olan Dijital Varlık Temel Yasası, won bazlı stablecoinler ve ülkenin ilk spot kripto ETF'leri dahil devam eden girişimlere ilişkin kuralları resmileştirmeyi amaçlıyor. Yasanın nihai versiyonunun yılın ilk çeyreğinde açıklanması bekleniyor.

Jung, "Kore'de izlenmesi gereken asıl mesele stablecoin düzenlemesi. Özellikle won bazlı bir stablecoine yönelik herhangi bir çerçeve, yerel kripto ekosistemi üzerinde çok daha büyük etkilere sahip olabilir." dedi.