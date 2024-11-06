Güney Kore sosyal yardımları dijitalleşiyor

Kripto Para

Dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atan Güney Kore, CBDC pilot projesiyle geleneksel fiziksel kuponları tarihe gömmeye hazırlanıyor. KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana, IBK, NH ve Busan bankalarının katılım gösterdiği proje, vatandaşların mobil cihazlarındaki QR kodlarla devlet yardımlarına erişmesini sağlayacak.

Yedi Büyük Banka CBDC Projesinde Güçlerini Birleştirdi

Güney Kore'nin CBDC girişimi, geleneksel yardım mekanizmalarının karşılaştığı zorlukları aşmayı hedefliyor. Proje kapsamında vatandaşlar, eğitim ve sosyal yardım ödemelerini fiziksel kart veya kupon kullanmak yerine, doğrudan mobil cihazları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), bankaların mevduat koruma mekanizmalarına sahip token ihraç etmesine onay verdi. Bu adım, CBDC tabanlı kupon sisteminin güvenlik altyapısını güçlendiriyor.

Projenin bir diğer önemli ayağı, işlem maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması olacak. Sistem aynı zamanda sahtekarlık ve dolandırıcılık risklerini minimize ederek, sosyal yardımların doğru kişilere ulaşmasını garanti altına alıyor.

FSC yetkilileri, pilot projenin başarılı olması durumunda sistemin diğer kamu hizmetlerine de yaygınlaştırılabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, Güney Kore'nin dijital ekonomi vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.