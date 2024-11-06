Güney Kore sosyal yardımları dijitalleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Güney Kore sosyal yardımları dijitalleşiyor

Güney Kore sosyal yardımları dijitalleşiyor

Güney Kore, merkez bankası kripto parasını eğitim ve sosyal yardım kuponlarında kullanmak üzere kapsamlı bir pilot projeyi hayata geçirdi. Bilim ve ICT Bakanlığı, FSC ve Kore Merkez Bankası'nın onayladığı mutabakat anlaşması, yüksek işlem ücretleri ve dolandırıcılık risklerini minimize etmeyi hedefliyor.

06.11.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atan Güney Kore, CBDC pilot projesiyle geleneksel fiziksel kuponları tarihe gömmeye hazırlanıyor. KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana, IBK, NH ve Busan bankalarının katılım gösterdiği proje, vatandaşların mobil cihazlarındaki QR kodlarla devlet yardımlarına erişmesini sağlayacak.

Yedi Büyük Banka CBDC Projesinde Güçlerini Birleştirdi

Güney Kore'nin CBDC girişimi, geleneksel yardım mekanizmalarının karşılaştığı zorlukları aşmayı hedefliyor. Proje kapsamında vatandaşlar, eğitim ve sosyal yardım ödemelerini fiziksel kart veya kupon kullanmak yerine, doğrudan mobil cihazları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), bankaların mevduat koruma mekanizmalarına sahip token ihraç etmesine onay verdi. Bu adım, CBDC tabanlı kupon sisteminin güvenlik altyapısını güçlendiriyor.

Projenin bir diğer önemli ayağı, işlem maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması olacak. Sistem aynı zamanda sahtekarlık ve dolandırıcılık risklerini minimize ederek, sosyal yardımların doğru kişilere ulaşmasını garanti altına alıyor.

FSC yetkilileri, pilot projenin başarılı olması durumunda sistemin diğer kamu hizmetlerine de yaygınlaştırılabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, Güney Kore'nin dijital ekonomi vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore sosyal yardımları dijitalleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:54 TFF, hakem Atilla Karaoğlan’ın Avrupa’da yöneteceği maçı sakladı TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı
19:39 Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
19:12 Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu
18:51 ABD’de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı
18:49 Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen’i transfer edecek Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek
18:48 İmzalar atıldı, Kırgızistan’ın borçları silindi İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 14:04:06. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore sosyal yardımları dijitalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.