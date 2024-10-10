Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor

Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor

Güney Kore'nin üst düzey finansal düzenleyicisi FSC, spot kripto ETF'leri ve kurumsal kripto hesapları üzerindeki yasağı yeniden değerlendiriyor. Yeni oluşturulan kripto komitesi, ABD'deki spot Bitcoin ETF onayları sonrasında mevcut politikayı gözden geçirecek.

10.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin kripto para düzenlemeleri yeni bir dönüm noktasına yaklaşıyor. FSC başkanı Kim Byung-hwan, sadece spot kripto ETF'lerle kalmayıp ülkenin dijital varlık borsalarındaki tekelci yapıyı da mercek altına alacaklarını açıkladı. Bu inceleme, Upbit'in pazar payının yüzde 80'e ulaşması ve K-bank ile olan ilişkisinin yarattığı endişeler ışığında gerçekleşecek.

FSC'den Kripto Düzenlemelerinde Radikal Değişim Sinyali

Güney Kore'nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para piyasasında önemli değişiklikler yapma yolunda ilerliyor. FSC'nin yeni oluşturulan kripto para komitesi, mevcut spot kripto ETF yasağını gözden geçirmeye hazırlanıyor. Bu adım, küresel kripto para piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak atılıyor.

FSC'nin bu hamlesi, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından gündeme geldi. Ocak ayında ABD'deki bu gelişmenin ardından Güney Kore, yerel kripto ETF listelemeleri üzerindeki yasağı sürdürme kararını yinelemişti. Ancak şimdi bu tutumda bir yumuşama gözlemleniyor.

Ülkenin yasa koyucuları da bu değişim için baskı yapıyor. Hem iktidar partisi hem de muhalefet, genel seçim kampanyalarında yerel spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına söz vermişti. Özellikle iktidar, FSC'den yasağı gözden geçirmesini talep edeceği bildirildi.

FSC başkanı Kim Byung-hwan, sadece ETF'lerle sınırlı kalmayıp, Güney Kore kripto para ekosistemini bir bütün olarak ele almayı planlıyor. Bu kapsamda, ülkenin kripto para borsalarındaki tekelci yapı da inceleme altına alınacak.

Özellikle Upbit'in pazar hakimiyeti, düzenleyicilerin dikkatini çekiyor. CoinMarketCap verilerine göre Upbit, son 24 saatte 1,17 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle ülkenin tam lisanslı beş borsası arasında yüzde 61'lik bir paya sahip. Bu oran, Mart ayında aylık ortalamada yüzde 80'e kadar yükselmişti.

Upbit'in bu hakimiyeti, sadece pazar payı açısından değil, finansal ilişkiler bakımından da endişe uyandırıyor. Milletvekili Lee Kang-il, Upbit'in ortak bankası K-bank üzerindeki etkisine dikkat çekti. Lee, Upbit mevduatlarının K-bank'ın toplam mevduatlarının yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

Bu durum, potansiyel bir risk faktörü olarak görülüyor. Lee, Upbit ve K-bank'ın ortaklığının bozulması durumunda olası bir banka hücumuna karşı uyardı. Bu endişe, K-bank'ın yaklaşan halka arz planları göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.

FSC'nin bu çok yönlü yaklaşımı, Güney Kore'nin kripto para piyasasını daha dengeli, rekabetçi ve güvenli hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, ülkenin global kripto sahnesindeki konumunu güçlendirme ve yenilikçi finansal ürünlere kapı aralama potansiyeli taşıyor.

Kripto Para, Güney Kore, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore spot kripto ETF yasağını gözden geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.