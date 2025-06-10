Güney Kore stablecoin ihraççılarına sermaye şartı getiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Güney Kore stablecoin ihraççılarına sermaye şartı getiriyor

Güney Kore stablecoin ihraççılarına sermaye şartı getiriyor
10.06.2025 12:17
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Güney Koreli Milletvekili Min Byeong-deok, stablecoin ihraççıları için minimum 500 milyon Kore wonu sermaye şartı öngören Dijital Varlık Temel Yasasını meclise sundu. Yasa tasarısı, Başkan Lee Jae-myung'un won tabanlı stablecoin piyasası vaadini hayata geçirmeyi hedefliyor. Öneri, kripto para sektörü için kapsamlı düzenleyici çerçeve oluşturacak.

Güney Kore'nin kripto düzenlemelerinde yeni bir dönem başlıyor. İktidar partinin Milletvekili Min Byeong-deok'un önerdiği kanun teklifi, ülkenin mevcut Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası'nı genişleterek daha kapsamlı bir kripto para çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.

Güney Kore Kripto Düzenlemelerinde ABD ve AB Modelini Benimsiyor

Tasarının en dikkat çekici bileşeni, stablecoin ihraççıları için lisanslama rejiminin benimsenmesi ve ihraççıların 500 milyon Kore wonu üzerinde öz sermayeye sahip olma gerekliliğidir. Bu miktar yaklaşık 367.890 dolara denk geliyor.

Min Byeong-deok, gerçekleştirdiği basın toplantısında Dijital Varlık Temel Yasası'nın Güney Kore'nin küresel dijital ekonomide üstünlük kurması için temel taşı olacağını belirtti. Parlamento üyesi, yakın zamanda seçilen Başkan Lee Jae-myung'un seçim kampanyası altındaki kripto para komitesinin başkanlığını yürütmüştü.

Önerinin bu kısmı, Başkan Lee'nin diğer para birimlerine dayalı stablecoinler aracılığıyla yerel sermayenin çıkışını önlemek için won tabanlı stablecoin piyasasını onaylama vaadi ile tamamen uyumlu bulunuyor.

Yeni kanun, Güney Kore'nin mevcut kripto denetimindeki yasası olan ve Temmuz 2024'te yürürlüğe giren Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası üzerine inşa ediliyor. İlk mevzuat yatırımcılar için güvenlik ağı sağlamaya odaklanırken, yeni düzenleme yerel dijital varlık ekosistemi için kapsamlı ve yapılandırılmış bir çerçeve belirlemeyi amaçlıyor.

Min ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Japonya'daki kripto düzenlemelerinin modellerini alıntıladı. Milletvekili, bu ülkelerin çerçevelerinin kripto varlıkların ihracı, dolaşımı ve ticaretini kapsayan daha geniş bir kurallar seti içerdiğini vurguladı.

Stablecoinlerin ötesinde, Dijital Varlık Temel Yasası dijital varlıkları ve hizmet sağlayıcılarına uygulanmalarını yasal olarak tanımlamayı planlıyor. Tasarı ayrıca doğrudan başkan tarafından denetlenen bir Dijital Varlık Komitesi oluşturmayı öneriyor.

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Son Dakika Kripto Para Güney Kore stablecoin ihraççılarına sermaye şartı getiriyor - Son Dakika

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