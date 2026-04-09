Güney Kore stablecoinleri finansal çerçevelere dahil ediyor

09.04.2026 09:02
Güney Kore iktidar partisi, tokenize gerçek dünya varlıklarını (RWA) ve stablecoinleri mevcut finansal mevzuat kapsamına almayı planlıyor. Hazırlanan "Dijital Varlık Temel Kanunu" önerisi, stablecoin bakiyelerinden getiri elde edilmesini de yasaklıyor.

Seul ekonomi basınına yansıyan bilgilere göre Güney Kore Demokrat Partisi, yaklaşan Dijital Varlık Temel Kanunu önerisine RWA'larla bağlantılı dijital varlıklara yönelik düzenlemeler ekledi. Tasarı kapsamında tokenize RWA ihraççıları, bağlantılı varlıkları Sermaye Piyasaları Kanunu çerçevesinde yönetilen bir güven fonuna yatırmakla yükümlü tutulacak. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek.

STABLECOİN GETİRİSİNE YASAK

Stablecoinler ise teklif kapsamında Döviz İşlemleri Kanunu uyarınca "ödeme aracı" olarak sınıflandırılacak. Bu düzenleme, döviz işlemlerini denetleyen otoritelerin ayrı bir kayıt zorunluluğu öngörmeden stablecoin şirketleri üzerinde denetim yetkisi kullanmasına olanak tanıyacak. Küçük ölçekli mal ve hizmet ödemelerindeki stablecoin işlemleri ise döviz raporlama yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Tasarının öne çıkan bir diğer unsuru, atıl stablecoin bakiyelerine getiri sağlanmasının yasaklanması. Bu düzenleme, ABD'de hâlâ tartışmalı olan stablecoin getirisi meselesinde Güney Kore'nin daha kısıtlayıcı bir tutum benimsediğine işaret ediyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu, stablecoin birlikte çalışabilirliğine ilişkin teknik standartları geliştirmekle görevlendirilecek. Dijital varlıklar için birleşik bir açıklama sistemi kurulması da önerinin kapsamında yer alıyor.

Dijital Varlık Temel Kanunu, Güney Kore'nin dijital varlıklar alanındaki ikinci düzenleyici adımı niteliğinde. Tasarı yasama sürecinde gecikme yaşadı ve orijinal 2025 hedefi ertelendi.

Kripto Para, Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
