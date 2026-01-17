Güney Kore, tokenize menkul kıymetler için yasal çerçeveyi onayladı - Son Dakika
Güney Kore, tokenize menkul kıymetler için yasal çerçeveyi onayladı

Güney Kore, tokenize menkul kıymetler için yasal çerçeveyi onayladı
17.01.2026 13:01
Güney Kore Ulusal Meclisi, tokenize menkul kıymetlerin Blockchain tabanlı ihraç ve ticaretini düzenleyen yasa değişikliklerini kabul etti. Yeni düzenleme, ülkede denetimli bir token menkul kıymet piyasasının kapısını açıyor.

Güney Kore, kripto varlıklar alanında önemli bir adım attı. Ulusal Meclis gerçekleştirdiği genel kurul oturumunda Sermaye Piyasaları Kanunu ve Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu'ndaki değişiklikleri onayladı. Resmi açıklamaya göre düzenleme, dağıtık defter teknolojisi kullanılarak tokenize menkul kıymetlerin ihracını ve dağıtımını yasal zemine kavuşturuyor.

AKILLI SÖZLEŞMELERLE YENİ DÖNEM

Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu'ndaki değişiklikler, yetkili ihraççıların tokenize menkul kıymet çıkarmasına olanak tanırken Sermaye Piyasaları Kanunu'ndaki düzenlemeler bu ürünlerin aracı kurumlarda yatırım sözleşmesi menkul kıymetleri olarak işlem görmesini mümkün kılıyor.

Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu (FSC), "Token menkul kıymetlerin dağıtık defter tabanlı hesap yönetimi ve akıllı sözleşmelerin daha etkin kullanımını sağlamasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı. Komisyon ayrıca Blockchain tabanlı menkul kıymet altyapısında akıllı sözleşme kullanımının artacağını öngördüğünü belirtti.

Değişiklikler, token menkul kıymetleri borç ve hisse senedi dahil tüm menkul kıymet türlerini kapsayan geniş bir kavram olarak tanımlıyor. Hükümet, düzenlemenin özellikle gayrimenkul, sanat eseri veya hayvancılık projelerine bağlı standart dışı yatırım sözleşmesi menkul kıymetleri için faydalı olacağını vurguladı.

Yasama organının onayının ardından tasarılar Devlet Konseyi'ne iletilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması bekleniyor. Bir yıllık hazırlık döneminin ardından düzenlemelerin Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. FSC'nin 2023'te ilk kılavuz ilkeleri yayımlamasının ardından yıllarca süren hazırlık sürecinin sonuna gelindi.

FSC, Mali Denetim Servisi, Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu, Mali Yatırım Birliği, sektör temsilcileri ve uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu oluşturacak. Kurul, dağıtık defter tabanlı hesap yönetimi ve güçlendirilmiş güvenlik önlemleri dahil destekleyici altyapıyı geliştirmeyi hedefliyor. İlk toplantı önümüzdeki ay yapılacak.

2 TRİLYON DOLARLIK PİYASA BEKLENTİSİ

Standard Chartered, geçtiğimiz Ekim ayında yayımladığı raporda stablecoinler hariç tokenize gerçek dünya varlıkları (RWA) piyasasının 2028'e kadar 35 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkacağını öngörmüştü.

Hankyung'un aktardığı Boston Consulting Group raporuna göre Güney Kore token menkul kıymetler piyasasının bu on yılın sonuna kadar yaklaşık 367 trilyon won (249 milyar dolar) değerine ulaşması bekleniyor. Mirae Asset Securities ve Hana Financial Group gibi büyük yerel oyuncular ilgili platform ve iş birliklerini geliştirmeye başladı.

Kripto Para

