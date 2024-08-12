Güney Koreli CEO milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı sebebiyle tutuklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Güney Koreli CEO milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı sebebiyle tutuklandı

Güney Koreli CEO milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı sebebiyle tutuklandı

Güney Kore'nin tanınmış teknoloji firması Wacon'un CEO'su, yüzlerce yatırımcıyı kapsayan bir kripto para dolandırıcılığı nedeniyle tutuklandı. Byun Young-oh ve iş ortağı, yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları çeken bir platform işleterek yatırımcılardan 366 milyon dolarlık kripto varlığa sahip oldu.

12.08.2024 21:39
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Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Wacon, büyük bir kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla gündemde. Şirketin CEO'su Byun Young-oh, MainEthernet adlı platform üzerinden yürütüldüğü iddia edilen dolandırıcılık nedeniyle gözaltına alındı. Yaklaşık 366 milyon dolarlık varlığın alındığı 12.000 yatırımcıyı etkileyen bu olay, Güney Kore'nin finans ve teknoloji sektörlerinde şok etkisi yarattı.

Wacon CEO'su Dolandırıcılık Suçlamasıyla Karşı Karşıya

Güney Kore'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Wacon'un üst düzey yöneticisi, büyük çaplı bir kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Olayın merkezinde, şirketin CEO'su Byun Young-oh ve iş ortağı Yeom'un kurduğu MainEthernet adlı platform yer alıyor.

Yetkililere göre Wacon yaklaşık 12 bin üyeyi kapsayan bir dolandırıcılık ağı oluşturarak, çok katmanlı pazarlama yöntemiyle faaliyet gösterdi. Şirket, sanal para birimleri üzerinden stake ürünler sunarak yatırımcıları cezbetti. Gerçekleştirilen bu işlemler, herhangi bir finansal otoriteye bildirilmeden gerçekleştirildi.

MainEthernet, dijital cüzdan hizmeti vererek yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları kendine çekmeyi başardı. Fakat 2023 yılının ortalarına gelindiğinde, platform üzerinden para çekme işlemlerinde sorunlar yaşandığı ve yatırımcıların fonlarına erişemediği yönünde şikayetler artmaya başladı.

Artan endişeler karşısında CEO Byun, sorunların kısa sürede çözüleceğini iddia etti. Ancak Kasım 2023'te MainEthernet'in Seul'deki ofis tabelalarının kaldırılması, şirketin sonunun geldiğinin işareti oldu.

Seul Merkez Bölge Savcılığı, Byun ve Yeom hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açmaya hazırlanıyor. Soruşturma devam ederken, savcılar olası suç ortaklarını ve ek mağdurları tespit etmeye çalışıyor. Wacon CEO'su Byun ise suçlamaları reddederek herhangi bir dolandırıcılık ağına dahil veya böyle bir yapıdan haberdar olmadığını dile getirdi.

Olay, Güney Kore'nin finans ve teknoloji sektörlerinde büyük yankı uyandırırken, ülkedeki kripto para düzenlemeleri tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

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Son Dakika Kripto Para Güney Koreli CEO milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı sebebiyle tutuklandı - Son Dakika

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