Güney Koreli çiftler artık kripto varlıklarını paylaşmak zorunda

Kripto Para

Kripto para dünyası, geleneksel finansal sistemleri derinden etkilemeye devam ederken, şimdi de aile hukukuna damgasını vuruyor. Güney Kore'de alınan yeni karar; Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin boşanma davalarında nasıl ele alınacağını netleştirirken, dijital varlıkların yasal statüsü konusunda da önemli bir emsal oluşturuyor.

Güney Kore'de Kripto Varlıklar Artık Boşanma Anlaşmalarında Bölünebilecek

Güney Kore hukuk sisteminde yaşanan gelişme, kripto para sektörünün giderek artan önemini gösteriyor. Ülkenin önde gelen hukuk firmalarından IPG Legal, müşterilerinden gelen sorular üzerine konuya açıklık getirdi.

Firma, Kore Medeni Kanunu'nun 839-2. Maddesi uyarınca, eşlerden herhangi birinin boşanma durumunda evlilik sırasında biriken varlıkların bölünmesini talep edebileceğini belirtti. Bu madde, artık kripto para varlıklarını da kapsıyor.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi'nin 2018 yılında verdiği bir karar, bu yeni uygulamanın temelini oluşturuyor. Mahkeme, kripto paraları ve sanal varlıkları, ekonomik değerleri nedeniyle soyut varlıklar olarak değerlendirdi. Bu karar, dijital varlıkların yasal statüsünü netleştirdi.

Bu gelişmenin pratikteki uygulaması, boşanma davalarında yeni zorlukları da beraberinde getiriyor. Eşlerden biri, diğerinin kripto para borsası cüzdanlarından haberdar ise mahkemelerden bir "gerçek bulma soruşturması" talep edebilecek. Bu soruşturma, varlıkların değerini belirlemeyi amaçlıyor.

Blockchain teknolojisinin şeffaf yapısı, kripto para yatırımlarının takibini geleneksel nakit varlıklara göre daha kolay hale getiriyor. Tüm işlemlerin kalıcı olarak kaydedilmesi ve değiştirilememesi, varlıkların izini sürmeyi kolaylaştırıyor.

Banka çekim kayıtları ve diğer adli soruşturmalar da bilinmeyen kripto para varlıklarının kaynağının keşfedilmesine olanak tanıyor. Bu durum, boşanma davalarında gizlenen varlıkların ortaya çıkarılmasını kolaylaştırıyor.

Güney Kore'deki bu gelişme, dünya çapındaki kripto para topluluğunda büyük ilgi uyandırdı. Birçok uzman, diğer ülkelerin de benzer düzenlemeler yapabileceğini öngörüyor.

Bu yasal değişiklik, kripto para sahiplerini finansal planlamalarını gözden geçirmeye zorluyor. Evlilik sözleşmelerinde kripto varlıkların nasıl ele alınacağı konusu, gündemde öne çıkmaya başladı.