Güney Koreli yatırımcılar kripto yatırımlarını artırdı

12.08.2025 15:35
Güney Koreli bireysel yatırımcılar, ABD teknoloji devlerindeki pozisyonlarını azaltarak kripto para bağlantılı hisselere rekor düzeyde yatırım yapıyor. Ether biriktiren BitMine, temmuz ayında 259 milyon dolar ile en çok satın alınan yurt dışı hissesi oldu.

Güney Kore'deki bireysel yatırımcı profili çarpıcı bir dönüşüm geçiriyor. Bir zamanların gözdesi olan ABD merkezli teknoloji şirketleri, yerini yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeli sunan kripto para bağlantılı kurumlara bırakıyor. Sektör verileri, bu eğilimin yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığını ve milyonlarca dolarlık sermayenin yeni adreslere aktığını doğruluyor.

Kripto Yatırımcılarının Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Güney Koreli bireysel yatırımcılar, yatırım stratejilerinde köklü bir değişikliğe giderek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devlerindeki pozisyonlarını azaltıyor ve bunun yerine kripto para bağlantılı hisse senetlerine yöneliyor. Bu eğilim, özellikle temmuz ayında rekor seviyelere ulaştı.

Sektör verilerine göre Güney Koreli yatırımcıların en çok net alım yaptığı ilk 50 yurt dışı hissesi içinde kripto bağlantılı şirketlerin payı, ocak ayındaki yüzde 8,5 seviyesinden haziran ayında yüzde 36,5'e yükseldi. Temmuz ayında bu oran yüzde 31,5 olarak kaydedildi. Buna karşılık ABD'li büyük teknoloji şirketlerine yapılan net alımlar, ocak-nisan ayları arasındaki 1,68 milyar dolarlık aylık ortalamadan temmuzda 260 milyon dolara gerileyerek yüzde 84'lük keskin bir düşüş yaşadı. Finans uzmanları, bu değişimi küresel finans piyasalarında stablecoinlerin artan kabulüne ve ABD'de yakın zamanda yasalaşan GENIUS Act düzenlemesine bağlıyor.

Bu yeni yatırım iştahından en büyük payı alan şirket ise Ether biriktirmesiyle bilinen BitMine Immersion Technologies oldu. Kore Menkul Kıymetler Deposu verilerine göre Güney Koreli yatırımcılar temmuz ayı başından bu yana BitMine hisselerine 259 milyon dolar aktardı. Bu rakam, şirketi temmuz ayında ülkede en çok satın alınan yurt dışı menkul kıymeti konumuna getirdi.

BitMine, son 30 gün içinde elindeki ETH miktarını yüzde 410,68 artırarak 833 bin 100 adede çıkardı ve dünyanın en büyük kurumsal Ether sahibi oldu. ETH fiyatının 4 bin 300 doları aşmasıyla şirketin rezervlerinin değeri yaklaşık 3,6 milyar dolara ulaştı.

