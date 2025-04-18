Günlük alışverişler için Bitcoin ile ödeme devri başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Günlük alışverişler için Bitcoin ile ödeme devri başlıyor

Günlük alışverişler için Bitcoin ile ödeme devri başlıyor

Kripto para ekosistemine dev bir katılım gerçekleşti. 48 ülkede 13.900'den fazla mağaza ile hizmet veren küresel süpermarket zinciri Spar, İsviçre'nin Zug kentindeki mağazasında Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başladı. Günlük 14,7 milyon müşteriye ulaşan perakende devinin bu adımı, Bitcoin'in ana akım kabulünü hızlandırabilir.

18.04.2025 16:09
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İsviçre'nin Zug kentindeki Spar süpermarketi, Lightning Network üzerinden Bitcoin (BTC) ödemelerini kabul etmeye başladı. Günlük alışverişlerde kripto para kullanımının önünü açan bu gelişme, kripto para dostu olarak bilinen İsviçre'de 1.000'den fazla işletmenin Bitcoin ödemelerini kabul ettiği geniş ekosistemin bir parçası. 48 ülkede 13.900'den fazla mağazaya sahip küresel perakende devinin bu hamlesi, kripto paraların ana akım kabulünü hızlandırabilir.

Basit Bir QR İşlemiyle Ödeme Yapılabilecek

Küresel gıda devi Spar'ın İsviçre'deki mağazasında Bitcoin ödemelerini başlatması, DFX Swiss adlı kripto-fiat ödeme çözüm firması tarafından duyuruldu. Firma, paylaşımında Spar'ın Bitcoin ödemelerinin BTC Mao adlı topluluk odaklı bir projede aktif hale geldiğini belirtti. Bu sistem, OpenCryptoPay çözümü sayesinde müşterilerin kasada QR kod tarayarak kolayca Bitcoin ile ödeme yapmalarına olanak tanıyor.

İsviçre uzun süredir kripto para dünyasının en dostane bölgelerinden biri olarak tanınıyor. Ülke, Blockchain teknolojisi ve kripto paralar için erken benimseme girişimleriyle dikkat çekiyor. 2023 yılında İsviçre'nin Lugano şehri, tüm belediye ücretleri için Bitcoin ve Tether (USDT) ödemelerini kabul eden dünyanın ilk şehir yönetimlerinden biri olmuştu.

Bu yeni gelişme, Bitcoin'in günlük kullanımını yaygınlaştırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bitcoin Association Switzerland'ın direktörü Rahim Taghizadegan, ödeme sisteminin ne kadar basit olduğunu vurguladı. Taghizadegan, "Sadece bir QR kodunu tarayın ve okutun. Kasiyer tarafından anında ve kolayca yapılıyor. Eğer yeterince insan kullanırsa, tüm ülkede yaygınlaştırılabilir." ifadelerini kullandı.

Kripto para dünyası İsviçre'de güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor. İsviçre merkezli Blockchain ekosistemi Crypto Valley, 2024 yılında değerlemesini yüzde 55 artırarak 593 milyar dolara ulaştı. Bölgede faaliyet gösteren 50 kuruluştan 17'si, 1 milyar dolar üzerindeki değerlemeleriyle "unicorn" statüsüne erişti.

Spar'ın küresel varlığı Bitcoin ödemelerinin benimsenmesinin potansiyel etkisini artırıyor. Şirket, 48 ülkede 13.900'den fazla mağazada günlük 14,7 milyon müşteriye hizmet veriyor. Bitcoin'in bu tür büyük perakende zincirlerinde kabul görmesi, kripto para ödemelerine olan güveni ve kullanımı artırabilir.

Kripto para uzmanları, kullanıcı deneyiminin karmaşıklığını Blockchain teknolojisinin yaygın kabulünün önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor. Spar'ın uyguladığı basit QR kodu sistemi bu sorunu çözmeye odaklanıyor. Phoenix Wallet gibi Lightning Network cüzdanlarıyla uyumlu olan sistem, kripto para ödemelerini geleneksel ödeme yöntemleri kadar kolay hale getiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Günlük alışverişler için Bitcoin ile ödeme devri başlıyor - Son Dakika

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