Gunzilla Games'ten AAA kalitesinde kripto oyun hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

Gunzilla Games'ten AAA kalitesinde kripto oyun hamlesi

Gunzilla Games\'ten AAA kalitesinde kripto oyun hamlesi

Gunzilla Games'in geliştirdiği kripto oyunu "Off the Grid", PlayStation 5 ve Epic Game Store'da erken erişime açıldı. AAA kalitesinde grafiklere sahip ücretsiz savaş royale oyunu, NFT olarak işlev gören oyun içi varlıkların takasını planlarken, PlayStation ve Xbox'ta Blockchain teknolojisini kullanan ilk oyun olma potansiyeli taşıyor.

09.10.2024 14:02
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Blockchain tabanlı oyun sektörü, Gunzilla Games'in "Off the Grid" projesiyle yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Oyuncular arası ekonomiyi destekleyen GUNZ Blockchain ağı üzerine inşa edilen oyun, kripto para dünyasını ana akım oyun platformlarıyla buluşturuyor. Oscar adayı yönetmen Neill Blomkamp'ın yaratıcı direktörlüğünü üstlendiği proje, oyun dünyasında yeni bir çığır açma potansiyeli taşıyor.

AAA Grafikler ve NFT Varlıklar Bir Arada

Off the Grid, Blockchain teknolojisini ana akım oyun platformlarına taşıyarak, oyun endüstrisinde yeni bir sayfa açıyor. GUNZ Blockchain ağı üzerinde çalışan oyun, oyuncular arası ekonomiyi desteklerken, OpenSea ile yapılan entegrasyon sayesinde NFT pazarına da erişim sağlıyor. Bu hamle, kripto para dünyası ile geleneksel oyun endüstrisi arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, yeni bir oyun ekosistemine öncülük ediyor.

Gunzilla Games CEO'su Vlad Korolev, oyunun vizyonunu hakkında "Off the Grid, oyuncularımıza gerçek bir sahiplik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Oyun içi varlıkların NFT olarak işlev görmesi, oyuncularımıza benzersiz bir ekonomik özgürlük sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise AAA kalitesinde grafikleri oldu. Oscar adayı yönetmen Neill Blomkamp'ın yaratıcı direktörlüğünde geliştirilen oyun, görsel açıdan etkileyici bir deneyim vadediyor. Blomkamp, oyunun sanat yönü hakkında "Oyuncularımıza sinematik bir deneyim yaşatmak istedik." açıklamasını yaptı.

Off the Grid'in Blockchain teknolojisini kullanması, oyun içi ekonomiyi de yeniden şekillendiriyor. Oyuncular, kazandıkları veya satın aldıkları oyun içi varlıkları gerçek bir değere dönüştürebilecek. Bu durum, oyun dünyasında yeni bir ekonomik sistem oluşturma potansiyeli taşıyor.

Gunzilla Games, oyunun geliştirilmesi için yakın zamanda 30 milyon dolarlık bir yatırım turu gerçekleştirdi. Bu finansman, oyunun teknik altyapısının güçlendirilmesi ve oyun içi ekonominin geliştirilmesi için kullanılacak. Ayrıca kripto risk sermayesi şirketi Delphi Ventures'ın GUNZ Blockchain ağının en büyük doğrulayıcısı olması, projeye olan güveni gösteriyor.

Off the Grid'in PlayStation 5 ve Epic Game Store'da erken erişime açılması, Blockchain oyunların ana akım platformlara taşınması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bu hamle, geleneksel oyun endüstrisi ile kripto para dünyası arasında bir köprü oluşturuyor.

Oyunun ücretsiz olarak sunulması da dikkat çekici bir strateji oluyor. Bu model, oyuncuların herhangi bir ön ödeme yapmadan oyunu deneyimlemesine olanak tanıyor. Gunzilla Games, oyun içi ekonomi ve NFT satışları üzerinden gelir elde etmeyi planlıyor.

Off the Grid'in tam sürümünün ne zaman çıkacağı henüz netleşmedi. Ancak erken erişim sürecinde oyunculardan gelecek geri bildirimlerin, oyunun geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Kripto Para, Blockchain, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Gunzilla Games'ten AAA kalitesinde kripto oyun hamlesi - Son Dakika

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