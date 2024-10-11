Gürcistan muhalefeti Blockchain ile yönetimi dijitalleştiriyor

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Gürcistan'da muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket, ülkenin kamu yönetimini kökten değiştirecek bir blockchain projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. "United Space" adı verilen bu yenilikçi platform, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefliyor. 26 Ekim'deki parlamento seçimleri, projenin geleceğini ve Gürcistan'ın teknolojik dönüşümünü belirleyecek.

Blockchain Teknolojisi Gürcistan'da Yeni Bir Sayfa Açıyor

Gürcistan siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor. Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket (UNM) partisi, ülkenin kamu yönetimini kökten değiştirecek bir blockchain projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. UNM milletvekili Giorgi Vashadze'nin öncülük ettiği bu girişim, Rarilabs şirketiyle işbirliği içinde geliştirilen "United Space" adlı platformla somutlaşıyor.

Rarimo protokolü üzerine inşa edilen United Space, gizlilik odaklı ve sıfır bilgi kanıtı tekniklerini kullanan bir altyapıya sahip. Bu yenilikçi proje, UNM'nin kamu hizmetlerini dijitalleştirme ve vatandaş katılımını artırma vizyonunun temelini oluşturuyor.

26 Ekim'de gerçekleşecek parlamento seçimleri, projenin geleceği açısından kritik önem taşıyor. İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin yenilgiye uğraması halinde, United Space'in hayata geçme olasılığı artacak ve bu durum Gürcistan'ın demokratik geleceğini şekillendirebilecek.

Vashadze, Tiflis'te verdiği bir röportajda platformun üç temel amacını şöyle sıraladı: "Öncelikle vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ardından onları karar alma mekanizmalarına dahil etmek ve son olarak ekonomik fırsatlar sunmak." Platform, dijital kimlik kullanımıyla iş kurma, vergi ödeme ve diğer bürokratik işlemleri basitleştirmeyi hedefliyor.

Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan yoğun yolsuzluk dönemi, ülkenin idari yapısını derinden etkilemişti. Vashadze, geçmişte sıradan belgelerin dahi rüşvetle alınabildiğini hatırlatarak, günümüzde durumun önemli ölçüde iyileştiğini vurguluyor. Ancak hala birçok resmi işlemin yüz yüze yapıldığı ve çevrimiçi hizmetlerin sınırlı olduğu kurumlar mevcut.

Bu yenilikçi blockchain girişimi, Gürcistan'da yolsuzlukla mücadeleye yeni bir boyut kazandırırken, ülkenin dijital dönüşümünü de hızlandırma potansiyeli taşıyor. Seçim sonuçları, Gürcistan'ın teknolojik geleceğinin şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak.