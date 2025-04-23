Güvenli liman algısı güçlendi: Bitcoin ETF\'lerinde rekor giriş

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), devam eden jeopolitik ve makroekonomik gerilimler ortamında dikkat çekici bir performans sergiledi. Salı günü kaydedilen 936 milyon dolarlık net giriş, 17 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek tek günlük rakam oldu. Bu gelişme, analistler tarafından Bitcoin'in belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak artan oranda kabul gördüğünün bir işareti olarak yorumlanıyor.

Spot Bitcoin ETF'lerine Artan İlgi Kurumsal Talebi Güçlendiriyor

Salı günü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli spot Bitcoin ETF'leri 17 Ocak'tan bu yana en büyük tek günlük net girişini yaşadı ve yaklaşık 936 milyon dolarlık taze sermaye çekti. Bu akış, Ark & 21Shares fonunun 267,1 milyon dolarlık net girişiyle başı çekti. Piyasa verilerine göre bunu, Fidelity'nin FBTC'sine 253,8 milyon dolar ve BlackRock'ın IBIT'ine 193,5 milyon dolar izledi. Son üç günde ise toplam 1,4 milyar doları aşan net girişler, Bitcoin'e yönelik kurumsal ilginin güçlendiğini gösteriyor.

BTC Markets bünyesinde kripto analisti olarak görev yapan Rachael Lucas, "ETF (Borsa Yatırım Fonu) girişleri yapısal bir değişimi işaret ediyor. Makroekonomik çıkmazlar, elverişli arz dinamikleri ve Bitcoin'in stratejik bir varlık olarak artan kabulü, kurumsal sermayenin kriptoya dönmesinde etkili oluyor." ifadelerini kullandı. Lucas ayrıca, süregelen enflasyon endişeleri ve Amerikan dolarının zayıflama beklentisinin de Bitcoin'i cazip kıldığını vurguladı.

Presto Araştırma Analisti Min Jung, enflasyon ve jeopolitik risklere karşı potansiyel bir koruma olarak Bitcoin'e olan ilginin tekrar canlandığını belirtti. Jung, "Bitcoin'i tam anlamıyla bir 'güvenli liman' olarak adlandırmak için henüz erken olsa da küresel risk olayları sırasında fiyat hareketinin görece istikrarlı kalması, onu giderek daha çok 'dijital altın' konumuna yaklaştırıyor." dedi. Spot Bitcoin ETF'lerinin şu anda 103 milyar doların üzerinde Bitcoin tuttuğu tahmin ediliyor. Bu miktar, dolaşımdaki arzı daraltarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 6,4 yükselerek haberin yazım saatinde 94 bin 262 dolardan işlem görüyordu. Uzmanlar, kripto yanlısı politikalar ve küresel likidite akışları devam ettiği sürece, Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar nezdindeki öneminin artmayı sürdürebileceğini öngörüyor.