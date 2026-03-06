Halka açık madencilik şirketleri şubat ayında 1.250 Bitcoin üretti - Son Dakika
Halka açık madencilik şirketleri şubat ayında 1.250 Bitcoin üretti

Halka açık madencilik şirketleri şubat ayında 1.250 Bitcoin üretti
06.03.2026 22:11
Halka açık Bitcoin madencileri CleanSpark, Cango ve BitFuFu, şubat ayında toplamda 86 milyon dolar değerinde 1.250 Bitcoin üretti. Madencilik sektöründeki şirketler, gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla yapay zeka ve veri merkezi altyapılarına yönelik yatırımlarını artırarak yeni büyüme stratejileri geliştiriyor.

Halka açık Bitcoin madencilik şirketleri, büyümenin bir sonraki aşaması olarak yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına kısmen veya tamamen yönelmeye devam ederken, şubat ayındaki üretim faaliyetlerini de sürdürdü. CleanSpark, Cango ve BitFuFu tarafından yayımlanan operasyonel güncellemeler, üç şirketin şubat ayında toplam 1.250 Bitcoin ürettiğini ortaya koydu. Güncel fiyatlarla yaklaşık 86 milyon dolara denk gelen bu üretim, şirketlerin ana madencilik operasyonlarındaki gücünü koruduğunu gösteriyor.

Operasyonel verilere göre en yüksek üretimi 568 Bitcoin ile CleanSpark gerçekleştirdi ve ay sonunda bilançosundaki varlık miktarını 13.363 Bitcoin'e çıkardı. Şirket, aylık üretiminden 553 Bitcoin'i ortalama 66.279 dolar fiyattan yaklaşık 36,7 milyon dolara satarken, Teksas'ta yeni bir kampüs açarak altyapısını genişletti. Cango şubat ayında 454,83 Bitcoin üreterek ay sonu itibarıyla elindeki varlık miktarını 3.313 Bitcoin'e ulaştırırken, daha küçük ölçekli madenci BitFuFu ise 37 Bitcoin'i kendi tesislerinden olmak üzere toplam 227 Bitcoin üretimi gerçekleştirdi.

MADENCİLİK ŞİRKETLERİNDEN YAPAY ZEKA ODAKLI STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Üretim güncellemeleri, madencilerin enerji kapasitelerini ve veri merkezi altyapılarını sadece madencilik dışında nasıl kullanabileceklerini giderek daha fazla yeniden değerlendirdikleri bir dönemde geldi. Sektördeki birçok şirket, kripto madenciliğinin sunduğu dalgalı gelir yapısına kıyasla daha öngörülebilir gelir akışları ve uzun vadeli sözleşmeler sağlamak amacıyla yapay zeka girişimlerini genişletmeye başladı. Örneğin, Core Scientific bu hafta yaptığı açıklamada, genişleyen yapay zeka iş koluna sermaye tahsis etmek amacıyla 2026 yılında elindeki varlıkların neredeyse tamamını satmayı beklediğini duyurdu. Bitfarms da benzer bir strateji doğrultusunda isim değişikliğine giderek operasyonlarını ABD'ye taşıma kararı aldı.

Öte yandan, yatırımcılar Riot Platforms'un yapay zeka alanındaki dönüşümünün şirketin öz sermaye değerinde 9 milyar dolar ile 21 milyar dolar arasında bir artış yaratabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar, artan altyapı talebinden yararlanmak için madencilik devinin Teksas'taki enerji açısından zengin tesislerinin gelişimini hızlandırmasını talep ediyor. Şirketlerin bu stratejik adımları, sektör genelinde geleneksel iş modellerinin ötesine geçen yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Halka açık madencilik şirketleri şubat ayında 1.250 Bitcoin üretti - Son Dakika

