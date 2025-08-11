Her hafta en az bir Bitcoin yatırımcısı kaçırılıyor - Son Dakika
Kripto Para

Her hafta en az bir Bitcoin yatırımcısı kaçırılıyor

11.08.2025 15:05
SatoshiLabs kurucusu Alena Vranova kripto para yatırımcılarına yönelik fiziksel saldırıların ve kaçırma vakalarının endişe verici düzeyde arttığını açıkladı. Veri sızıntılarının suçlulara hedef belirlemede yardımcı olduğunu belirten Vranova küçük yatırımcıların dahi risk altında olduğunu vurguladı. Saldırıların boğa piyasalarında yoğunlaştığı belirtiliyor.

SatoshiLabs kurucusu Alena Vranova kripto para topluluğunu sarsan bir uyarıda bulundu. Vranova'ya göre her hafta en az bir Bitcoin sahibi özel anahtarlarını çaldırmak amacıyla kaçırılıyor veya fiziksel saldırıya uğruyor. Riga'da düzenlenen bir konferansta konuşan yönetici bu tehlikenin sadece büyük yatırımcılarla sınırlı olmadığını 6 bin dolar gibi küçük meblağlar için bile insanların hedef alındığını belirtti.

6 Bin Dolar İçin Kripto Yatırımcıları Kaçırılıyor

SatoshiLabs kurucusu Alena Vranova kripto para yatırımcılarına yönelik fiziksel saldırı ve kaçırma olaylarındaki artışa dikkat çekti. Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Vranova özel anahtarları ele geçirmek amacıyla yapılan bu tür eylemlerin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Vranova'nın aktardığına göre dünya genelinde her hafta en az bir Bitcoin yatırımcısı kaçırılma, işkence veya gasp gibi olaylarla karşı karşıya kalıyor ve bazen sonuçlar çok daha ağır olabiliyor. Bu riskin sadece büyük yatırımcıları kapsamadığını vurgulayan Vranova şiddet yanlısı suçluların küçük birikimlere sahip yatırımcıları bile hedef alabildiğini ifade etti. Sektör kaynaklarına göre 6 bin dolar değerinde kripto varlık için kaçırma ve 50 bin dolarlık varlık için cinayet vakaları yaşandı.

Kripto para sahiplerine yönelik fiziksel saldırılardaki bu yükseliş tedirgin edici bir eğilim olarak öne çıkıyor. 2025 yılında kaydedilen vaka sayısının şimdiye kadarki en kötü yılı ikiye katlama yolunda ilerlemesi yatırımcıları, geliştiricileri ve sektör yöneticilerini kişisel güvenlik önlemleri almaya itiyor.

Bu saldırıların artmasındaki en büyük etkenlerden biri merkezi kripto para borsaları ve diğer yazılım sağlayıcılarından sızdırılan veriler olarak gösteriliyor. Müşterini Tanı (KYC) prosedürleri kapsamında hassas kullanıcı bilgilerini toplayan bu platformlardan sızan veriler suçluların kripto sahiplerini ve ailelerini hedeflemesini kolaylaştırıyor. Vranova konuyla ilgili olarak seksen milyondan fazla kripto kullanıcısının kimlik bilgilerinin internete sızdırıldığını ve bu verilerin iki virgül iki milyonunun ev adreslerini içerdiğini söyledi.

Vranova ayrıca bu saldırıların sıklığının Bitcoin fiyatlarıyla bağlantılı olduğunu ve boğa piyasalarında artış gösterdiğini ekledi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan önemli veri sızıntıları bu riski bir kez daha gözler önüne serdi. Mayıs ayında Coinbase'de yaşanan bir veri ihlali küçük bir kullanıcı grubunun ev adresleri dâhil olmak üzere kişisel bilgilerinin sızdırılmasına yol açtı. Haziran ayında ise yayımlanan bir rapor Apple, Facebook ve Google gibi platformlardan on altı milyardan fazla kullanıcı giriş bilgisinin sızdırıldığını ortaya koydu. Bu tür sızıntılar kripto sahiplerini oltalama, sosyal mühendislik, bilgisayar korsanlığı ve kimlik hırsızlığı gibi hedefe yönelik dolandırıcılık türlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.

