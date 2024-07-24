Hex Trust cephesinden önemli başarı - Son Dakika
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Kripto Para

Hex Trust cephesinden önemli başarı

Hex Trust cephesinden önemli başarı

Dijital varlık yönetimi konusunda öncü şirketler arasında yer alan Hex Trust, Singapur'da 'Büyük Ödeme Kurumu' lisansı için ilk onayını başarıyla aldı. Bu gelişme, şirketin Singapur'da dijital ödeme tokenları ve OTC ticaret hizmetlerini genişletmesine olanak sağlayacak.

24.07.2024 20:12
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Singapur'da dijital varlık yönetimi konusunda öncü şirketler arasında yer alan Hex Trust, ülkede "Büyük Ödeme Kurumu" lisansı için ilk onayını başarıyla aldı. Bu gelişme, şirketin Singapur'da dijital ödeme tokenları ve OTC ticaret hizmetlerini genişletmesine olanak sağlayacak.

Singapur'da Kripto Saklama Yeniliği Hex Trust İle Büyüyor

Singapur'un finans dünyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kurumsal kripto saklama hizmetleri sunan Hex Trust, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Büyük Ödeme Kurumu (MPI) lisansı için ilk onayı aldı. Bu onay, şirketin Singapur'daki faaliyetlerini genişletmesine ve dijital varlık hizmetlerini artırmasına olanak tanıyacak.

Hex Trust tarafından alınan ön onay sayesinde şirket, dijital ödeme tokenlarının (DPT) saklanması ve OTC işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda yetki sahibi oldu. Şirket yetkilileri, bu gelişmenin Singapur'un fintech alanındaki yenilikçi yaklaşımına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Hex Trust'ın kurucu ortağı ve CEO'su Alessio Quaglini, "Singapur'daki varlığımızı güçlendirmek bizim için heyecan verici. Fintech yenilikleri ve sağlam düzenleyici yapısıyla öne çıkan bu şehir devletinde faaliyet alanımızı genişletmek, şirketimiz için önemli bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Hex Trust'ın geçtiğimiz yıl içinde elde ettiği başarıların devamı niteliğinde. Şirket, 2023 yılının Kasım ayında Dubai'de Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak tam lisans almıştı. Ayrıca, 2020 yılında Singapur'da bir ofis açarak kurumsal müşterilerine yeni hizmetler sunmaya başlamıştı.

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