Kripto Para

Hindistan 2026 bütçesinde kripto vergileri değişmedi

Hindistan 2026 bütçesinde kripto vergileri değişmedi
03.02.2026 11:06
Hindistan hükümeti, 2026-27 mali yılı bütçesinde kripto varlıklara yönelik mevcut vergi rejimini aynen korudu. Yeni düzenleme, raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara yönelik ceza çerçevesi getiriyor.

Hindistan, kripto vergilendirme politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Birlik Bütçesi'nde açıklanan karara göre, kripto varlık kazançlarına uygulanan yüzde 30'luk sabit vergi oranı ve işlemlerden kesilen yüzde 1 oranındaki kaynakta kesilen vergi (TDS) aynen devam edecek. Ancak hükümet, kripto varlık raporlamasında uyumu güçlendirmek amacıyla yeni bir ceza sistemi getirdi.

YENİ CEZA ÇERÇEVESİ 1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

2026 Mali Yasa Tasarısı'nda önerilen değişiklikler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 509. maddesi kapsamında kripto varlık işlemlerini vergi otoritelerine bildirmekle yükümlü kuruluşları etkiliyor. Gerekli bildirimi yapmayan kuruluşlar, eksiklik devam ettiği sürece günlük 200 rupi (yaklaşık 2,20 dolar) cezayla karşı karşıya kalacak. Hatalı bilgi sunulması veya tespit edilen hataların düzeltilmemesi durumunda ise 50.000 rupi (yaklaşık 545 dolar) tutarında sabit ceza uygulanacak.

Değişiklikler, Kanun'un 446. maddesinde yapılacak düzenlemelerle 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Hükümet, yeni ceza çerçevesinin uyumu güçlendirmeyi ve eksik ya da hatalı raporlamanın önüne geçmeyi amaçladığını belirtti.

SEKTÖR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Raporlama denetimlerini sıkılaştıran hükümet, genel kripto vergi çerçevesini değiştirmekten kaçındı. Sektör temsilcileri, aylardır sürdürdükleri lobi faaliyetlerine rağmen vergi oranlarında herhangi bir indirim ya da yeniden düzenleme yapılmamasından hayal kırıklığına uğradı. Piyasa katılımcıları, reformun gerçekleşmemesinin mevcut sorunları yerinde bıraktığını ve uyum yükümlülüklerini genişletirken ticaret sürtüşmelerinin devam edeceğini belirtiyor.

Yerel borsa CoinSwitch'in kurucu ortağı Ashish Singhal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mevcut vergi çerçevesi, zararları tanımadan işlemleri vergilendirerek perakende katılımcılar için zorluklar yaratıyor ve adalet yerine sürtüşme oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu. Singhal, TDS oranının yüzde 1'den yüzde 0,01'e düşürülmesinin likiditeyi artıracağını ve şeffaflığı güçlendireceğini vurguladı. Singhal ayrıca TDS eşiğinin 500.000 rupiye yükseltilmesinin küçük yatırımcıları orantısız etkilerden koruyabileceğini ekledi.

