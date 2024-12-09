Hindistan kripto para devi Dubai pazarında yeni dönem başlıyor

Kripto Para

BitOasis'in VARA'dan aldığı tam VASP lisansı, platformun bölgedeki konumunu güçlendirirken, CoinDCX'in MENA bölgesindeki hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

BitOasis ve CoinDCX Güçlerini Birleştirdi

BitOasis, 2015 yılından bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında faaliyet gösteriyor. Platform, BAE dirhemi ve Suudi riyali ile 60'tan fazla kripto para biriminde işlem yapılmasına olanak tanıyor.

Temmuz 2024'te Hindistan'ın önde gelen kripto borsalarından CoinDCX tarafından satın alınan BitOasis, bu stratejik hamle sonrasında ilk büyük başarısını VARA lisansıyla elde etti.

Platform şu anda BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün, Mısır, Lübnan, Tunus, Cezayir, Fas, Irak ve Libya'da hizmet veriyor. CoinDCX'in saklama cüzdanı Okto da Ağustos 2024'te BAE'de lisans almayı başardı.

BitOasis'in bu yeni lisansı, şirketin perakende, kurumsal ve nitelikli yatırımcılara sunduğu hizmetleri geliştirmesine olanak tanıyor. Bu gelişme aynı zamanda VARA ve diğer düzenleyicilerden ek onaylar alarak ürün portföyünü genişletme planları için de zemin hazırlıyor.