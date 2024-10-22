Dünyanın en büyük aktörlerinden Hindistan, kripto para dünyasına yönelik sert bir tutum sergiliyor. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) olarak dijital rupiyi alternatif olarak sunan ülke yönetimi, özel kripto paraların yasaklanması yönünde adımlar atıyor.
Hindistan'ın kripto para yaklaşımı önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ülkenin Ekonomik İşler Sekreteri Ajay Seth'in açıklamalarına göre bakanlıklar arası bir çalışma grubu kripto para düzenlemeleri üzerinde çalışıyor.
Düzenleme çalışmalarının Eylül ayında tamamlanması planlanıyordu. Bu süreç belirsiz bir tarihe ötelendi. Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, CBDC'lerin kripto paraların sunduğu tüm avantajları sağlayabileceğini vurguladı.
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman da özel kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kabul edilemeyeceğini savunuyor. Ülkede kripto para kazançlarına yüzde 30 vergi uygulanıyor.
Buna rağmen yetkililer Blockchain teknolojisinin potansiyeli konusunda iyimser. Finansal katılımı artırmak ve devlet tahvillerini tokenize etmek gibi kullanım alanları değerlendiriliyor.
Son Dakika › Kripto Para › Hindistan kripto para varlıklarını yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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