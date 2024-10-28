Hindistan Merkez Bankası cephesinden kripto para çağrısı - Son Dakika
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Hindistan Merkez Bankası cephesinden kripto para çağrısı

Hindistan Merkez Bankası cephesinden kripto para çağrısı

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, kripto paraların ulusal egemenlik ve finansal istikrar için tehdit oluşturduğunu belirterek, uluslararası düzeyde düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Das, bu konunun global ekonomik istikrarsızlıkları önlemede kritik olduğunu vurguladı.

28.10.2024 15:07
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Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, kripto paraların ulusal finansal sistemler üzerindeki tehditlerini vurgulayarak, bu dijital varlıkların uluslararası alanda düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Das, bu alanda yapılan uluslararası ortaklıkların önemine değindi ve kripto paraların kontrolsüz büyümesinin ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Hindistan'dan Finansal İstikrar İçin Küresel İş Birliği Çağrısı

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Das, kripto paraların ülkenin finansal yapısı ve egemenliği üzerindeki olası tehlikelerine dikkat çekti.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı, kripto varlıkların geleneksel finans kurumlarıyla birlikte faaliyet göstermesinin yaratabileceği tehlikelere işaret ederek, "Bu dijital varlıkların temel hedefi mevcut finans düzenini bypass etmektir. Kripto paralar, paranın tüm niteliklerini barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Das, kripto para kullanımının Hindistan'da kontrolsüz biçimde yaygınlaşmasının, ekonominin önemli bir bölümünü merkez bankası denetiminden çıkarabileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası Başkanı, "Merkez bankası para kontrolünü yitirirse, kriz dönemlerinde veya enflasyonla mücadelede nasıl etkili olabilir?" sorusunu gündeme getirdi.

Konunun uluslararası boyutuna da değinen Das, kripto para işlemlerinin sınır ötesi niteliği nedeniyle küresel iş birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı. Hindistan'ın son G20 toplantısında bu meseleyi masaya yatırdığını ve uluslararası mutabakat oluşturma yönünde ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Öte yandan, Hindistan'ın kripto paralara yönelik ihtiyatlı tutumu, sektörün önde gelen firmalarının Dubai gibi komşu ülkelere yönelmesine neden oldu. Ülkede kripto para işlemlerine uygulanan yüzde 30 oranındaki vergi de sektörün gelişimini kısıtlayan faktörler arasında yer alıyor.

Hindistan hükümetinin kripto para konusundaki temkinli yaklaşımı, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Narendra Modi'nin açıklamalarıyla da destekleniyor. Yetkililer, kripto paraların düzenlenmesi için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapıyor.

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Son Dakika Kripto Para Hindistan Merkez Bankası cephesinden kripto para çağrısı - Son Dakika

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