Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX'ten şok eden transferler - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX'ten şok eden transferler

Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX\'ten şok eden transferler

Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX, kullanıcıların bilgisi olmadan 75 milyon doları farklı kripto para borsalarına aktarmakla suçlanıyor. Temmuz 2024'teki hack olayından sonra ortaya çıkan bu iddia, borsanın güvenilirliğini ciddi şekilde tehlikeye atmış bulunuyor. CoinSwitch'in açtığı dava ve oluşturduğu veri analiz paneli, kripto dünyasında şeffaflık tartışmalarını alevlendirdi.

21.10.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında güvenlik endişeleri artıyor. WazirX'in kullanıcı fonlarını izinsiz transfer ettiği iddiası, Hindistan'daki yeni kripto yatırımcılarını tedirgin ediyor. Singapur Yüksek Mahkemesi'ne sunulan 240.000 cüzdan adresi, olayın boyutlarını gözler önüne sererken, CoinSwitch'in açtığı dava ve oluşturduğu veri analiz paneli, kripto borsalarının denetimi konusundaki eksiklikleri ortaya koyuyor.

Gizli Transferler Kripto Dünyasını Sarstı

WazirX, Hindistan'ın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyordu. Ancak son gelişmeler, bu itibarı ciddi şekilde zedeledi. Borsa, kullanıcılarının bilgisi olmadan 72 milyon doları Bybit'e, 1,5 milyon doları ise KuCoin'e transfer etmekle suçlanıyor.

Bu iddialar, Temmuz 2024'te yaşanan hack olayının ardından ortaya çıktı. Hack olayı, WazirX'in güvenlik sistemlerinin zayıflığını göstermişti. Bu yeni suçlamalar, borsanın etik standartları ve şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor.

CoinSwitch, WazirX'te saklanmış fonları olan bir şirket olarak, bu durumdan doğrudan etkilendi. WazirX'in para çekme işlemlerini yasaklaması üzerine CoinSwitch, kendi kullanıcılarına geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Bu gelişme, CoinSwitch'i yasal yollara başvurmaya mecbur bıraktı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX'ten şok eden transferler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX'ten şok eden transferler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.