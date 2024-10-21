Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX\'ten şok eden transferler

Kripto Para

Kripto para piyasasında güvenlik endişeleri artıyor. WazirX'in kullanıcı fonlarını izinsiz transfer ettiği iddiası, Hindistan'daki yeni kripto yatırımcılarını tedirgin ediyor. Singapur Yüksek Mahkemesi'ne sunulan 240.000 cüzdan adresi, olayın boyutlarını gözler önüne sererken, CoinSwitch'in açtığı dava ve oluşturduğu veri analiz paneli, kripto borsalarının denetimi konusundaki eksiklikleri ortaya koyuyor.

Gizli Transferler Kripto Dünyasını Sarstı

WazirX, Hindistan'ın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyordu. Ancak son gelişmeler, bu itibarı ciddi şekilde zedeledi. Borsa, kullanıcılarının bilgisi olmadan 72 milyon doları Bybit'e, 1,5 milyon doları ise KuCoin'e transfer etmekle suçlanıyor.

Bu iddialar, Temmuz 2024'te yaşanan hack olayının ardından ortaya çıktı. Hack olayı, WazirX'in güvenlik sistemlerinin zayıflığını göstermişti. Bu yeni suçlamalar, borsanın etik standartları ve şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor.

CoinSwitch, WazirX'te saklanmış fonları olan bir şirket olarak, bu durumdan doğrudan etkilendi. WazirX'in para çekme işlemlerini yasaklaması üzerine CoinSwitch, kendi kullanıcılarına geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Bu gelişme, CoinSwitch'i yasal yollara başvurmaya mecbur bıraktı.